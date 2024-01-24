快訊

又是波音！客機排隊等起飛「前輪脫落」還滾出跑道 航管急提醒機師

A咖企業發債潮元月提前湧現 國泰金、富邦金、台積電攏來了

行動支付比較慢？他嘆「常感應不到」 網狂搖頭：一堆人拿錢數半天

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，某些時候掃碼支付很不方便外，還經常感應不到，並認為「現金支付真的比掃碼支付快」。示意圖／ingimage
網友表示，某些時候掃碼支付很不方便外，還經常感應不到，並認為「現金支付真的比掃碼支付快」。示意圖／ingimage

現代人手一支手機，越來越多人出門不帶錢包，改用行動支付。近日，有網友在PTT表示，目前有不少連鎖店都改無接觸支付，但某些時候掃碼支付很不方便外，還經常感應不到，於是他直言「現金支付真的比掃碼支付快」。

原PO分享一名X（原：Twitter）用戶的貼文，該內容為日本漫畫《烏龍派出所》其中一場景，許多顧客手拿著錢衝向報刊亭，而店員在事前已準備好找零，迅速地幫所有人結帳。看到這幕的他有感而發表示，目前傳統市場用現金交易居多，而不少連鎖店都已改成無接觸支付，但某些時候掃碼支付要過好幾道關卡外，還經常感應不到。

原PO透露，自己先前到麥當勞用餐，就曾看到一位中年婦女不會使用點餐機，「不過現在少子化人手不足，以後自助點餐應該是趨勢了」，加上近年很多餐廳都改成入座自己掃條碼點餐，但他仍認為「現金支付真的比掃碼支付快」。

文章一曝光，一票網友表示行動支付較方便，「一手收錢找錢，一手拿菜或者餐點給你，蠻不衛生的」、「你是沒看過三寶掏零錢掏半天喔？」、「我掃碼都先開好，用完不到30秒」、「現金才慢，拿個錢數半天」、「不用摸錢加湊零錢，怎麼想都是電子支付完勝」。

但也有網友持不同意見，「看過阿婆開個行動支付結果手機當機，然後大家等她重開」、「（行動支付）網路不穩的時候很麻煩」、「現金不會有授權失敗的問題啊，電子支付遇過一次前面的人一直失敗，你就知道了」、「行動支付有些地方只支援掃QR，就比付現還慢」。

PTT X 零錢

延伸閱讀

年薪70萬公務員問「怎買高雄850萬房」 過來人喊：先求有再求好

夫妻接連罹「癌王」！餐桌1習慣害慘他們 醫揭秘「排便3警訊」能救命

買菜要去隔壁縣…人妻吐近十年「鄉親勸生」恐怖經歷 曝曾被襲胸問這句

浴室磁磚縫狂長黴怎辦？ 內行大推1清潔神物：便宜又好用

相關新聞

行動支付比較慢？他嘆「常感應不到」 網狂搖頭：一堆人拿錢數半天

現代人手一支手機，越來越多人出門不帶錢包，改用行動支付。近日，有網友在PTT表示，目前有不少連鎖店都改無接觸支付，但某些時候掃碼支付很不方便外，還經常感應不到，於是他直言「現金支付真的比掃碼支付快」。

台灣早餐的巔峰！他曝「無敵組合」 鄉民論戰：台中炒麵才好吃

台灣早餐選擇豐富，除了中式早餐外，還有人偏愛西式早餐。就有網友在PTT分享，自己心中最無敵的早餐組合，並大讚「是台灣早餐的巔峰」，意外掀起一波早餐論戰。

最強寒流來襲！這職業「自動罷工」？網全哭喊：崩潰了

最強寒流來襲，全台各地皆出現10度以下低溫。對此，有網友分享因為天冷選擇叫外送來裹腹，但卻發現許多餐廳沒有外送員接單，僅能選擇「外帶自取」，怒喊「快崩潰了！」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

尾牙抽中1萬5現金！她苦惱「該請什麼？」 網一面倒給2建議

又到了歲末年終尾牙季！不少公司都會舉辦尾牙，犒賞辛苦一整年的員工。對此，有一名網友分享，自己在尾牙抽獎抽到現金1萬5千元，好奇「請客的人數約10個，請什麼比較適合？」貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

待轉區當停車格！機車臨停大馬路中央 一票人卻喊：不意外

機車上路時，通常都要遵守「兩段式左轉」的原則，將機車停在路口待轉區等待通行。一名網友分享，有台機車停在待轉區正中間，但機車上卻沒有駕駛，簡直就是把待轉區當作停車格，讓他十分傻眼。貼文引發網友討論，但許多人卻對這種奇景感到不意外。

寒流襲台！手搖店老闆霸氣放「有薪假」 他喜：沒想到有這天

最強寒流來襲，全台各地濕冷，多處高山難得下雪，還有學校已經宣布放低溫假。宜蘭一名飲料店員工透露，老闆在寒流前一天暖心宣布放「有薪假」，讓他直呼完全沒想到有這種福利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。