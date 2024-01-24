行動支付比較慢？他嘆「常感應不到」 網狂搖頭：一堆人拿錢數半天

現代人手一支手機，越來越多人出門不帶錢包，改用行動支付。近日，有網友在PTT表示，目前有不少連鎖店都改無接觸支付，但某些時候掃碼支付很不方便外，還經常感應不到，於是他直言「現金支付真的比掃碼支付快」。

原PO分享一名X（原：Twitter）用戶的貼文，該內容為日本漫畫《烏龍派出所》其中一場景，許多顧客手拿著錢衝向報刊亭，而店員在事前已準備好找零，迅速地幫所有人結帳。看到這幕的他有感而發表示，目前傳統市場用現金交易居多，而不少連鎖店都已改成無接觸支付，但某些時候掃碼支付要過好幾道關卡外，還經常感應不到。

原PO透露，自己先前到麥當勞用餐，就曾看到一位中年婦女不會使用點餐機，「不過現在少子化人手不足，以後自助點餐應該是趨勢了」，加上近年很多餐廳都改成入座自己掃條碼點餐，但他仍認為「現金支付真的比掃碼支付快」。

文章一曝光，一票網友表示行動支付較方便，「一手收錢找錢，一手拿菜或者餐點給你，蠻不衛生的」、「你是沒看過三寶掏零錢掏半天喔？」、「我掃碼都先開好，用完不到30秒」、「現金才慢，拿個錢數半天」、「不用摸錢加湊零錢，怎麼想都是電子支付完勝」。

但也有網友持不同意見，「看過阿婆開個行動支付結果手機當機，然後大家等她重開」、「（行動支付）網路不穩的時候很麻煩」、「現金不會有授權失敗的問題啊，電子支付遇過一次前面的人一直失敗，你就知道了」、「行動支付有些地方只支援掃QR，就比付現還慢」。