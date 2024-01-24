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台灣早餐的巔峰！他曝「無敵組合」 鄉民論戰：台中炒麵才好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為「黑胡椒鐵板麵加半熟蛋、脆皮火腿蛋餅」是台灣早餐最無敵的組合。聯合報系資料照片
網友認為「黑胡椒鐵板麵加半熟蛋、脆皮火腿蛋餅」是台灣早餐最無敵的組合。聯合報系資料照片

台灣早餐選擇豐富，除了中式早餐外，還有人偏愛西式早餐。就有網友在PTT分享，自己心中最無敵的早餐組合，並大讚「是台灣早餐的巔峰」，意外掀起一波早餐論戰。

原PO以「這早餐組合無敵的吧？」為題發文表示，他最近體重從100公斤成功降到95公斤以下，為了犒賞自己，他特地到早餐店買了一份黑胡椒鐵板麵加半熟蛋、脆皮火腿蛋餅，怕會胖沒有點飲料，餐點到齊後他不禁直呼「這應該是台灣早餐的巔峰了吧！」

貼文一出，瞬間掀起一波早餐論戰，「沒有烤土司厚片，不及格」、「台中炒麵屌打」、「早餐要吃麵線配臭豆腐啊」、「南部鍋燒麵才是無敵」、「沒雞塊失敗，沒飲料就是失敗中的失敗」、「蛋餅換起司或培根，再加大冰奶才是」。

還有部分網友爭論蛋餅要加什麼醬，「蛋餅加醬油膏…這什麼？」、「蛋餅應該加番茄醬吧」、「蛋餅加甜辣醬」、「沒番茄醬0分」；另外鐵板麵也引起討論，「北部的鐵板麵沒在收汁的」、「鐵板麵沒收乾，看起來真的不行」、「鐵板麵要炒到收汁，醬黏在麵上才好吃」、「我就喜歡這種（鐵板麵）有湯水的誒」、「鐵板麵我一律只吃烏龍麵炒的」。

炒麵加辣椒醬是台中的特色早餐。聯合報系資料照片／記者洪敬浤攝影
炒麵加辣椒醬是台中的特色早餐。聯合報系資料照片／記者洪敬浤攝影

台中早餐代表多說是豬血湯、炒麵拌辣椒醬及爌肉飯等，口味傳統。聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影
台中早餐代表多說是豬血湯、炒麵拌辣椒醬及爌肉飯等，口味傳統。聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影

PTT 早餐店 鐵板麵 美食

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