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待轉區當停車格！機車臨停大馬路中央 一票人卻喊：不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
一名嘉義網友分享，在馬路上看到一台無人機車，停在路口的機車待轉區，讓他感到很傻眼。圖／翻攝自Threads
一名嘉義網友分享，在馬路上看到一台無人機車，停在路口的機車待轉區，讓他感到很傻眼。圖／翻攝自Threads

機車上路時，通常都要遵守「兩段式左轉」的原則，將機車停在路口待轉區等待通行。一名網友分享，有台機車停在待轉區正中間，但機車上卻沒有駕駛，簡直就是把待轉區當作停車格，讓他十分傻眼。貼文引發網友討論，但許多人卻對這種奇景感到不意外。

原PO昨（22）日在Threads上發文表示，白天在大馬路上時，竟然看到一台無人的機車，臨停在大馬路口的機車待轉區，且還直接斜停在正中央，讓原PO無奈表示，「他以為這是停車格」。

貼文吸引近6千人按讚，網友紛紛表示，「台灣奇景」、「根本不意外」、「我昨天才遇到」、「他要停好吧，旁邊才可以多幾個位置⋯哈哈」、「我要待轉時be like：待撞區欸」、「這格真寬真好停」、「這停車格不用跟別的車擠真好」、「停車費應該滿貴的」。

不少眼尖網友發現，事發地位在嘉義的興中街與重陽路交叉路口，「嘉義不意外」、「一看背景就知道是我們嘉義」、「想說怎麼如此眼熟，果然是我大嘉義」。還有網友分享類似經歷，曾遇過待轉區被汽車當成停車格停放，「害我不知道該何去何從」、「市區很多汽車也會停待轉格唷」。

待轉區 停車格

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