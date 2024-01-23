快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

場主給的超派撞擊？夾娃娃店懸空公告1物 全網笑翻：是戰績表

聯合新聞網／ 綜合報導
夾娃娃機示意圖。本報資料照片
夾娃娃機示意圖。本報資料照片

夾娃娃機台如雨後春筍般地到處展店，裡頭販賣的品項也愈來愈多元，從零食、泡麵、衛生紙、洗衣球甚至衛生棉等許多生活用品都有得夾，也有不少人選擇「微型創業」從台主變成場主。近日網友發現有個夾娃娃機場所貼出一張告示要民眾小心玻璃，而且撞擊人數已達5人，引發大家討論。

網友於臉書社團「路上觀察學院」po出一張照片，並寫下「玻璃好像擦得太乾淨？」照片中該張告示看起來就像是懸浮在半空中，然而真實情況卻是貼在擦得相當乾淨的玻璃上。

該張告示上頭的警語寫著「小心有玻璃，目前撞擊5人，持續增加中」。若不仔細一瞧還真的看不出來，其實這張告示是護貝處理過，隱約還反射出店外的紅光。另外，後頭上方的那隻樹懒懸吊在天花板也意外吸睛。

照片曝光後，不少網友回應笑說，「前面有魔法屏障才有辦法懸空」、「超派撞擊」、「不得不說，我真的撞過朋友家裡的玻璃門，因為真的擦得太乾淨了，完全看不出來」、「你以為是警語標示，其實它是戰績表」、「上面應該掛支筆，撞到的自己增加戰績數。」

還有人表示，「道理我都懂，可是為什麼那張紙不但會飛在半空中而且還那麼大」、「上星期路過，這家店門口貼了4張」、「所以目前是告五人對吧？」、「第10位有來店禮獎品嗎？」、「請看到有更新人數，一定要再po上來！」、「可以請問店家是用哪一牌玻璃清潔劑嗎？」此外，也有人認為玻璃不用擦太乾淨，太乾淨也是一種困擾。

延伸閱讀

千萬超跑無視路人強佔綠色人行道 網搖頭：有錢哪都是停車場

回夫家過年！媳要煮十人餐還不准一起上桌...網爆氣：嫁給清朝人嗎

出國玩怎麼挑隊友？命理師教「這4招」一眼判斷好旅伴

爬個山肉包變菜包！她討公道老闆只肯退42元 漏做一事遭轟「奧客」

相關新聞

待轉區當停車格！機車臨停大馬路中央 一票人卻喊：不意外

機車上路時，通常都要遵守「兩段式左轉」的原則，將機車停在路口待轉區等待通行。一名網友分享，有台機車停在待轉區正中間，但機車上卻沒有駕駛，簡直就是把待轉區當作停車格，讓他十分傻眼。貼文引發網友討論，但許多人卻對這種奇景感到不意外。

寒流襲台！手搖店老闆霸氣放「有薪假」 他喜：沒想到有這天

最強寒流來襲，全台各地濕冷，多處高山難得下雪，還有學校已經宣布放低溫假。宜蘭一名飲料店員工透露，老闆在寒流前一天暖心宣布放「有薪假」，讓他直呼完全沒想到有這種福利。

場主給的超派撞擊？夾娃娃店懸空公告1物 全網笑翻：是戰績表

夾娃娃機台如雨後春筍般地到處展店，裡頭販賣的品項也愈來愈多元，從零食、泡麵、衛生紙、洗衣球甚至衛生棉等許多生活用品都有得夾，…

網上吵「挺Toyz還是超哥」超奇怪！ 呱吉批：沒人是好人的爛事

網紅Toyz日前因批評YouTuber超哥經營的日料店遭當街痛毆，此事引發網友熱議，不少人開始討論應該支持哪一方。而經常在社群平台針貶時事的網紅呱吉（邱威傑），昨（22）日則發文坦言，他認為討論支持哪一方「超奇怪的」，直言這起事件「就是個沒人是好人的爛事」。

台灣寒流竟勝過日韓零下？ 內行人揭關鍵原因

超強寒流來襲！有一名網友指出，很多人說台灣寒流比日韓還冷，但自己在冬天去過韓國首爾、日本北海道旅遊，氣溫都是零下，就再也不想冬天去日韓旅遊了，好奇問大家「怎有人相信台灣寒流時比日韓還冷？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

女友喊「Toyz活該被打」下秒他果斷放生 網揪1細節：你有點超過

網紅「超哥」黃伯超日前因不滿直播主「Toyz」劉偉健不斷批評他開的日料餐廳「醋飯超難吃」，一氣之下在店外出拳毆打，把Toyz打得頭破血流。而一名男網友昨（22）日表示，自己竟然因為對此事的看法與女友不合，最後分手，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。