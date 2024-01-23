場主給的超派撞擊？夾娃娃店懸空公告1物 全網笑翻：是戰績表

夾娃娃機台如雨後春筍般地到處展店，裡頭販賣的品項也愈來愈多元，從零食、泡麵、衛生紙、洗衣球甚至衛生棉等許多生活用品都有得夾，也有不少人選擇「微型創業」從台主變成場主。近日網友發現有個夾娃娃機場所貼出一張告示要民眾小心玻璃，而且撞擊人數已達5人，引發大家討論。

網友於臉書社團「路上觀察學院」po出一張照片，並寫下「玻璃好像擦得太乾淨？」照片中該張告示看起來就像是懸浮在半空中，然而真實情況卻是貼在擦得相當乾淨的玻璃上。

該張告示上頭的警語寫著「小心有玻璃，目前撞擊5人，持續增加中」。若不仔細一瞧還真的看不出來，其實這張告示是護貝處理過，隱約還反射出店外的紅光。另外，後頭上方的那隻樹懒懸吊在天花板也意外吸睛。

照片曝光後，不少網友回應笑說，「前面有魔法屏障才有辦法懸空」、「超派撞擊」、「不得不說，我真的撞過朋友家裡的玻璃門，因為真的擦得太乾淨了，完全看不出來」、「你以為是警語標示，其實它是戰績表」、「上面應該掛支筆，撞到的自己增加戰績數。」

還有人表示，「道理我都懂，可是為什麼那張紙不但會飛在半空中而且還那麼大」、「上星期路過，這家店門口貼了4張」、「所以目前是告五人對吧？」、「第10位有來店禮獎品嗎？」、「請看到有更新人數，一定要再po上來！」、「可以請問店家是用哪一牌玻璃清潔劑嗎？」此外，也有人認為玻璃不用擦太乾淨，太乾淨也是一種困擾。