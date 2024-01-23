台灣寒流竟勝過日韓零下？ 內行人揭關鍵原因

超強寒流來襲！有一名網友指出，很多人說台灣寒流比日韓還冷，但自己在冬天去過韓國首爾、日本北海道旅遊，氣溫都是零下，就再也不想冬天去日韓旅遊了，好奇問大家「怎有人相信台灣寒流時比日韓還冷？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「怎有人相信台灣寒流時比日韓還冷？」為題，指出冬天的日本、韓國，在外面呼吸空氣都是冰的，就像整天待在冰箱冷凍庫，走在路上沒戴毛帽跟手套根本撐不住，好奇發問「怎有人相信台灣寒流時比日韓還冷？」。

貼文一出後，不少網友表達是「相同溫度體感較冷」，紛紛留言「怎麼又來了？ 是相同溫度下感覺比較冷，有誰說台灣15度比日韓0度冷嗎」、「台灣體感溫度可能是氣溫減2到7度，但是日韓0度的體感最高就是0度，不會升成5度」、「這週5度6度，體感真的會比在日本零度還冷」、「台灣就真的比較冷，不曉得在吵什麼」、「台灣寒流冷到骨子裡」、「同溫度，台灣的確冷很多」、「我覺得台灣七度和日本2度差不多」。

不過，也有內行網友回應，關鍵在於室內有無暖氣，指出「以整套寒流來說，台灣這種連續36小時的更難受，而且寒流過去後，還有『建築物冷』，到那時候雖然戶外沒那麼冷了，不過建築會慢慢把『儲冷』釋放出來，進室內能明顯感受到水泥在釋放冷風」、「台灣的房屋沒在做隔熱層的」。