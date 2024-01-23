女友喊「Toyz活該被打」下秒他果斷放生 網揪1細節：你有點超過

網紅「超哥」黃伯超日前因不滿直播主「Toyz」劉偉健不斷批評他開的日料餐廳「醋飯超難吃」，一氣之下在店外出拳毆打，把Toyz打得頭破血流。而一名男網友昨（22）日表示，自己竟然因為對此事的看法與女友不合，最後分手，引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，跟女友聊天時剛好看到超派事件，女友稱Toyz平常白目活該被打，而且明知故犯，這種人不打打誰？而原PO則回她，如果故意犯錯就活該被打，那女友之前違停、垃圾亂丟是不是也該被扁？還有女友媽媽之前闖紅燈是不是也該打？他並強調：「這些都是故意的，妳覺得就欠揍嗎？」

怎料女友聽完當場爆氣，原PO見對方無法溝通，便果斷分手，他強調自己也不是很喜歡Toyz，但就事論事，「今天如果是一個路人這樣評論，被超派打還會有人支持嗎？如果這樣的人是多數，那真為教育感到可悲，為台灣感到絕望！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「FB貼文底下好像挺超派的站大多數，一邊喊著台灣社會不夠安全，一邊又在力挺這種暴力行為，真的不知道該說什麼」、「之前被超派鐵拳扁的護理師一定也是欠揍，超派～」、「送回她一個超派鐵拳？」、「批評東西難吃，為什麼就可以合理化對方打人」、「這種奇怪價值觀的女友放了也好，不然以後很累的」。

也有人認為原PO對女友用詞過於激動，「早點發現不合不也挺好嗎？為自己慶幸吧，不過老實說，你可以講的委婉一點，後面真的多了」、「我覺得前面的紅線、丟垃圾的例子可以，但扯到別人媽媽這句是有點超過了」、「外人的事可以辯到分手根本可憐」。