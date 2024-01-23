快訊

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

他喊買房選北投...台北CP值最高？網一面倒指出「有這缺點」

女友喊「Toyz活該被打」下秒他果斷放生 網揪1細節：你有點超過

聯合新聞網／ 綜合報導
Toyz日前到超哥所經營的餐廳用餐，開直播當面批評數次「醋飯超難吃」，引超哥不滿出拳攻擊，過程全被直播錄下。圖／截自YouTube影片
Toyz日前到超哥所經營的餐廳用餐，開直播當面批評數次「醋飯超難吃」，引超哥不滿出拳攻擊，過程全被直播錄下。圖／截自YouTube影片

網紅「超哥」黃伯超日前因不滿直播主「Toyz劉偉健不斷批評他開的日料餐廳「醋飯超難吃」，一氣之下在店外出拳毆打，把Toyz打得頭破血流。而一名男網友昨（22）日表示，自己竟然因為對此事的看法與女友不合，最後分手，引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，跟女友聊天時剛好看到超派事件，女友稱Toyz平常白目活該被打，而且明知故犯，這種人不打打誰？而原PO則回她，如果故意犯錯就活該被打，那女友之前違停、垃圾亂丟是不是也該被扁？還有女友媽媽之前闖紅燈是不是也該打？他並強調：「這些都是故意的，妳覺得就欠揍嗎？」

怎料女友聽完當場爆氣，原PO見對方無法溝通，便果斷分手，他強調自己也不是很喜歡Toyz，但就事論事，「今天如果是一個路人這樣評論，被超派打還會有人支持嗎？如果這樣的人是多數，那真為教育感到可悲，為台灣感到絕望！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「FB貼文底下好像挺超派的站大多數，一邊喊著台灣社會不夠安全，一邊又在力挺這種暴力行為，真的不知道該說什麼」、「之前被超派鐵拳扁的護理師一定也是欠揍，超派～」、「送回她一個超派鐵拳？」、「批評東西難吃，為什麼就可以合理化對方打人」、「這種奇怪價值觀的女友放了也好，不然以後很累的」。

也有人認為原PO對女友用詞過於激動，「早點發現不合不也挺好嗎？為自己慶幸吧，不過老實說，你可以講的委婉一點，後面真的多了」、「我覺得前面的紅線、丟垃圾的例子可以，但扯到別人媽媽這句是有點超過了」、「外人的事可以辯到分手根本可憐」。

女友 Toyz 劉偉健 黃伯超 Dcard

延伸閱讀

幫男同事牽線小姑遭打槍…她疑「40歲公務員很差？」 網見1細節噴爆

搶客無極限！櫃姐偷給其他金卡會員優惠 威脅說出去「下面爛掉」

跟女友傳訊息不用LINE…他喊「比較愛IG」 過來人曝1致命傷：超難聊

出國遇台灣大媽團…1行為讓妹子看傻 網嘆：丟臉丟到國外

相關新聞

女友喊「Toyz活該被打」下秒他果斷放生 網揪1細節：你有點超過

網紅「超哥」黃伯超日前因不滿直播主「Toyz」劉偉健不斷批評他開的日料餐廳「醋飯超難吃」，一氣之下在店外出拳毆打，把Toyz打得頭破血流。而一名男網友昨（22）日表示，自己竟然因為對此事的看法與女友不合，最後分手，引起熱議。

鼎泰豐全球展店「強在哪？」老饕全推2優點：中餐館難做到

台灣知名餐廳鼎泰豐主打小籠包、炒飯等熱門美食，展店眾多，深受不少台灣人與國際旅客的喜愛。近日一名網友則認為，身邊有朋友對鼎泰豐負評，包含餐點不好吃、CP值不高，但除了不影響鼎泰豐的招牌，分店反而越開越多。讓他好奇發問「鼎泰豐到底有多強？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Toyz醋飯天條被毆！他嗆超哥「這2句道歉」邏輯有問題 鄉民反應全歪樓

日前網紅超哥因為不滿直播主Toyz批評他的日本料理店「醋飯超難吃」，氣憤之下直接在店外出拳痛打對方，後來超哥有鞠躬致歉表明「使用暴力就是不對的」，但也認為Toyz居心不良，直呼「我的東西怎麼可能會．．．

日旅行團辦「淺草唬爛之旅」一人595元 網笑翻：兩津勘吉的主意

台灣人很喜歡到日本旅遊，是許多民眾心目中旅遊的第一選擇。近日，有日媒《電ファミニコゲーマー》報導，日本有一旅行團將在淺草舉辦「唬爛導覽之旅」，導遊與參與者可任意唬爛觀光資訊，報名費共2800日圓（約新台幣595元），引起網友關注。

想玩！破萬人找王世堅「交換禮物」 網嗨喊：全台最會送禮的人

民進黨台北市立委當選人王世堅，成功在北市第二選區（士林、大同）獲得11多萬票，即將重返立院。而王世堅過去經常在議會質詢時贈送「創意禮物」，讓不少人印象深刻，就有民眾在FB發起「跟王世堅玩交換禮物」活動，截至目前已超過1萬名網友響應。

她見廁所出現「大平台」超困惑 內行秒解答：這1國很常見

許多人在外上廁所時，經常因置物平台不夠而感到困擾。近日，有女網友在公共廁所，意外發現牆壁底部有設置一平台，讓她難以理解其用途，好奇提問「廁所放這個大平台是要幹嘛？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。