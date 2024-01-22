Toyz醋飯天條被毆！他嗆超哥「這2句道歉」邏輯有問題 鄉民反應全歪樓

日前網紅超哥因為不滿直播主Toyz批評他的日本料理店「醋飯超難吃」，氣憤之下直接在店外出拳痛打對方，後來超哥有鞠躬致歉表明「使用暴力就是不對的」，但也認為Toyz居心不良，直呼「我的東西怎麼可能會難吃」。有PTT鄉民看完超哥完整道歉影片後，指出超哥有兩個邏輯有問題，讓他邊看影片邊翻白眼，貼文曝光後引發討論，許多人反而歪樓示警原PO「小心超派鐵拳警告！」。

原PO發文表示，超哥道歉出現兩大邏輯問題，第一是超哥說Toyz很聰明，故意說魚好吃、飯不好吃，但一家餐廳本來就有可能同時具備「好吃食物和難吃食物」，依超哥邏輯，難道餐廳食物只能全部好吃或全部難吃？第二是超哥直呼「我是美食家，我的東西不可能不好吃」，原PO怒酸超哥為何自封美食家，「誰認證你是美食家？而且會吃東西不代表會做菜吧，你的口味也不代表大家的口味啊」。

原PO表示，他邊看影片邊翻白眼，認為超哥不如直接說自己想打Toyz，扯一堆有的沒的，批超哥邏輯慘不忍睹。

貼文曝光後引發許多人留言，有網友反而幽默示警原PO，「鐵拳即將在三分鐘後抵達」、「想被超派鐵拳打？」、「你是想被請吃丼手丼腳嗎？」。也有人稱「確實，他直說想打就好了」、「你跟網紅講邏輯」、「就是邏輯不通才會被嘴到惱羞」。