日旅行團辦「淺草唬爛之旅」一人595元 網笑翻：兩津勘吉的主意

台灣人很喜歡到日本旅遊，是許多民眾心目中旅遊的第一選擇。近日，有日媒《電ファミニコゲーマー》報導，日本有一旅行團將在淺草舉辦「唬爛導覽之旅」，導遊與參與者可任意唬爛觀光資訊，報名費共2800日圓（約新台幣595元），引起網友關注。

報導指出，「淺草唬爛導覽之旅」由旅行團「manianatour」舉辦，該旅行團平時會舉辦各種活動，如街頭園藝之旅、公共浴池之旅和舞獅體驗等。本次的「淺草唬爛導覽之旅」將於3月31日舉行，該活動將以看似真實的方式分享觀光資訊、歷史與城市趣聞，但事實上所有內容皆是虛構，任何參與者想在旅程中添加「唬爛資訊」，都可以自由發揮。

此旅遊行程的導覽、解說全部為胡扯，目的就是為讓已身處在複雜、資訊化世界中的遊客，能夠不用驗證訊息的真假，在旅程中獲得片刻的安心感。

報名網站說明，唬爛之旅報名費為2800日圓（約新台幣595元），而該活動共分兩個時段，分別是13點至14點30分、16點至17點30分，目前第一梯次的報名人數已額滿。頁面也介紹了導遊，但照片是由AI生成，導遊豐富的經歷已開始讓人進入唬爛世界。

新聞一出，吸引不少日本網友關注，「看起來很有趣」、「為什麼不在4月1日（愚人節）舉行？」、「如果真的舉辦的話，我想去」、「這個活動會讓淺草有更多獨特的魅力，我認為這是一個有創意且有趣的概念」。

此外，旅日部落客「魚漿夫婦」也翻譯並分享該篇貼文表示，「參加費是誰要交，是唬爛人的人，還是被唬爛的人？」不少台灣網友也紛紛被這活動逗笑，「我想是AA制吧！共創體驗啊！」、「感覺像是兩津勘吉的主意」、「這活動好棒，好想參加！」、「參加費有沒有可能也是唬爛的呢？」、「是為了4月1日（愚人節）熱身嗎？」