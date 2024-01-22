熊大玩偶被硬塞回收箱...「無助凝視表情」引3萬人求收留 最後結局超暖心

如果家裡有沒穿、依然堪用的舊衣服，除了捐贈二手衣商店外，也能拿去放路邊的舊衣回收箱，但舊衣回收箱不可放棉被、窗簾、玩偶等雜物。日前就有網友目擊，有人把熊大玩偶硬生塞入回收箱，熊大頭顱甚至被卡死在箱子開口，令該網友超傻眼不禁發文直呼「我到底看了什麼？」。該則貼文曝光後吸引多達3萬名網友按讚，許多人留言喊玩偶無助表情「太可憐」，紛紛求好心人收留，最後結局也超暖心。

根據台北市環保局網站指出，舊衣回收箱能放置已經清潔整理，且品質依然堪用的舊衣，包括外衣、外褲、裙子、洋裝都能回收；而像棉被、枕頭、圍裙、地毯、絨毛玩具、布偶等其他紡織品就是不能回收的項目。

近日就有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見有民眾無視環保局規定，竟將家中熊大玩偶塞入舊衣回收箱，遠遠一看，熊大頭顱幾乎快跑出回收箱開口，再搭配上玩偶「無助表情」，彷彿就在向路人哭訴自己被遺棄，令該名網友看了直搖頭。

貼文曝光後立刻引發討論，許多網友對玩偶感到同情，「當你凝望熊大，熊大也凝望著你」、「熊大偷偷看著經過的路人」、「好可憐唷，跟玩具總動員的玩具一樣，會有玩具沒人愛」。也有人批評原主人行為不當，「很多人對於舊衣回收的東西認知真的不太足」、「就有那種沒水準的人，忽視衣物回收箱註明有不收的東西，還要硬塞...」。

後來該名目擊網友也在留言區更新後續表示，他收到好心民眾私訊想收留玩偶，已經從回收箱將玩偶救回來了，並等待好心民眾來拿取，「感謝大家那麼關心」。