快訊

影／「超哥」貼身助理出腳狠踹Toyz 到案稱：保護老闆人身安全

氣溫驟降太冷了！北市「這國小」宣布全校明天放低溫假

熊大玩偶被硬塞回收箱...「無助凝視表情」引3萬人求收留 最後結局超暖心

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友目睹整隻熊大玩偶被塞入舊衣回收箱。圖／擷自路上觀察學院
有網友目睹整隻熊大玩偶被塞入舊衣回收箱。圖／擷自路上觀察學院

如果家裡有沒穿、依然堪用的舊衣服，除了捐贈二手衣商店外，也能拿去放路邊的舊衣回收箱，但舊衣回收箱不可放棉被、窗簾、玩偶等雜物。日前就有網友目擊，有人把熊大玩偶硬生塞入回收箱，熊大頭顱甚至被卡死在箱子開口，令該網友超傻眼不禁發文直呼「我到底看了什麼？」。該則貼文曝光後吸引多達3萬名網友按讚，許多人留言喊玩偶無助表情「太可憐」，紛紛求好心人收留，最後結局也超暖心。

根據台北市環保局網站指出，舊衣回收箱能放置已經清潔整理，且品質依然堪用的舊衣，包括外衣、外褲、裙子、洋裝都能回收；而像棉被、枕頭、圍裙、地毯、絨毛玩具、布偶等其他紡織品就是不能回收的項目。

近日就有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見有民眾無視環保局規定，竟將家中熊大玩偶塞入舊衣回收箱，遠遠一看，熊大頭顱幾乎快跑出回收箱開口，再搭配上玩偶「無助表情」，彷彿就在向路人哭訴自己被遺棄，令該名網友看了直搖頭。

貼文曝光後立刻引發討論，許多網友對玩偶感到同情，「當你凝望熊大，熊大也凝望著你」、「熊大偷偷看著經過的路人」、「好可憐唷，跟玩具總動員的玩具一樣，會有玩具沒人愛」。也有人批評原主人行為不當，「很多人對於舊衣回收的東西認知真的不太足」、「就有那種沒水準的人，忽視衣物回收箱註明有不收的東西，還要硬塞...」。

後來該名目擊網友也在留言區更新後續表示，他收到好心民眾私訊想收留玩偶，已經從回收箱將玩偶救回來了，並等待好心民眾來拿取，「感謝大家那麼關心」。

熊大 資源回收

相關新聞

熊大玩偶被硬塞回收箱...「無助凝視表情」引3萬人求收留 最後結局超暖心

如果家裡有沒穿、依然堪用的舊衣服，除了捐贈二手衣商店外，也能拿去放路邊的舊衣回收箱，但舊衣回收箱不可放棉被、窗簾、玩偶等雜物。日前就有網友目擊，有人把熊大玩偶硬生塞入回收箱，熊大頭顱甚...

想玩！破萬人找王世堅「交換禮物」 網嗨喊：全台最會送禮的人

民進黨台北市立委當選人王世堅，成功在北市第二選區（士林、大同）獲得11多萬票，即將重返立院。而王世堅過去經常在議會質詢時贈送「創意禮物」，讓不少人印象深刻，就有民眾在FB發起「跟王世堅玩交換禮物」活動，截至目前已超過1萬名網友響應。

她見廁所出現「大平台」超困惑 內行秒解答：這1國很常見

許多人在外上廁所時，經常因置物平台不夠而感到困擾。近日，有女網友在公共廁所，意外發現牆壁底部有設置一平台，讓她難以理解其用途，好奇提問「廁所放這個大平台是要幹嘛？」

Toyz嫌醋飯難吃遭痛毆 網曝「超哥早撂這句」：有警告意味

網紅Toyz於1月21日晚間到另名網紅超哥經營的海鮮餐廳用餐，因在直播中屢次批評「醋飯難吃」而遭到毆打，送醫縫10多針。就有PTT鄉民指出，其實超哥在動手前，就曾說過「這句話」警告Toyz要適可而止，無奈衝突還是發生。

寒流來襲！掌握四招穿衣訣竅保暖 發熱衣再套這兩件效果更好

寒流來襲，中央氣象局指出今日與未來幾天，多地氣溫恐跌破十度，特別是週二、週三清晨，會是最寒冷的時候。如何保暖禦寒，就顯得格外重要。日本網站「grape」近來就分享在穿衣服時，可以讓自己更保暖的4種穿衣要點。

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

網紅「超哥」（黃伯超）20日晚間因不滿直播主「Toyz」（劉偉健）批評他的日本料理店「醋飯超難吃」，盛怒之下直接在店外痛毆對方，把Toyz打得頭破血流，超哥隨後遭警方逮捕送辦，檢方複訊後以5萬元交保。一名之前造訪過超哥餐廳的美食部落客，也趁機透露自己的「真實感想」，直言「魚生沒處理好，是臭的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。