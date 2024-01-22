Toyz嫌醋飯難吃遭痛毆 網曝「超哥早撂這句」：有警告意味

網紅Toyz於1月21日晚間到另名網紅超哥經營的海鮮餐廳用餐，因在直播中屢次批評「醋飯難吃」而遭到毆打，送醫縫10多針。就有PTT鄉民指出，其實超哥在動手前，就曾說過「這句話」警告Toyz要適可而止，無奈衝突還是發生。

影片一開始，Toyz帶著5歲的小粉絲，並強調有小朋友在超哥就不敢亂來。後來Toyz開始在餐廳裡，不斷嫌棄醋飯難吃，甚至一度抱著小粉絲說「不要理那個叔叔（超哥），那個叔叔是腦殘」，超哥便反擊「你做人，剛好就好。有的台灣人不是像我們這樣，善良笑笑的」。對此原PO好奇詢問，超哥當時說這句話的意思為何，「有禮貌的人還是滿多的吧？」

貼文底下，許多網友認為在衝突發生前，超哥已隱晦地警告對方，「超哥其實很暗示他（Toyz）適可而止了」、「這其實是講反話，有警告意味」、「其實看前面的對話片段，就會發現超哥表情不太高興」、「被揍也不同情，不過超哥當然也要付出代價」、「可以去看22分鐘版本，我看超哥一開始講話也是客客氣氣，Toyz硬要戳戳戳的，醋飯不好吃可以介紹醋飯的差異等等」。

但也有多數人不認同超哥動手的行為，「打人還那麼理所當然」、「善良笑笑的等於用椅子把人打破頭？」、「在小孩面前出拳就是不好」、「台灣正常人不會打人吧」。

後續警方以準現行犯逮捕超哥，依殺人未遂、傷害、恐嚇及組織犯罪移送台北地檢署偵辦。21日檢方訊後，超哥以5萬元交保，而超哥在接受媒體訪問時向大眾道歉，強調「使用暴力就是不對的」，不過他仍直言「時間如果再倒回一次，我還是會揍他」。