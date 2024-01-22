寒流來襲！掌握四招穿衣訣竅保暖 發熱衣再套這兩件效果更好
寒流來襲，中央氣象局指出今日與未來幾天，多地氣溫恐跌破十度，特別是週二、週三清晨，會是最寒冷的時候。如何保暖禦寒，就顯得格外重要。日本網站「grape」近來就分享在穿衣服時，可以讓自己更保暖的4種穿衣要點。
1.選擇「吸濕放熱」的衣物
吸濕放熱的衣服能夠吸收排汗與不知不覺中散發的水氣，並且產生發熱，因此在穿著時能有溫暖的感覺。目前市面上有許多發熱衣，都是採用這種功能，民眾可從多種商品裡，挑選自己喜歡的價位與款式。
2.利用穿搭提升保暖功效
讓身體發熱後，可以在搭配其他衣物，讓保暖的效果更好。例如先穿上發熱衣，然後再加一件毛衣或是有內裡刷毛等等的衣物，最後套上有防風效果的外套，就能讓身體更暖活。
3.扣上衣領
既然要保暖，那麼得盡量避免肌膚接觸到冷空氣。因此像是襯衫衣領的扣子，最好就扣起來，或者選擇高領的毛衣等等。如果衣服怎樣都無法蓋住領口周邊，就改用圍巾遮擋。
4.手指、腳趾的保暖也要注意
如果手腳冰冷，則會妨礙到血液循環，影響到全身的體溫。因此手指腳趾的保暖也是疏忽不得，穿好襪子和手套應對吧。
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