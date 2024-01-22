快訊

羽球／搭15小時火車橫越800公里 印度鐵粉見證小戴奪冠超幸福

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

天然食物比較好，為何維生素B12反而建議吃營養補充品較安全？

寒流來襲！掌握四招穿衣訣竅保暖 發熱衣再套這兩件效果更好

聯合新聞網／ 綜合報導
選對穿衣方式，就能讓保暖效果更好。圖片來源／ingimage
選對穿衣方式，就能讓保暖效果更好。圖片來源／ingimage

寒流來襲，中央氣象局指出今日與未來幾天，多地氣溫恐跌破十度，特別是週二、週三清晨，會是最寒冷的時候。如何保暖禦寒，就顯得格外重要。日本網站「grape」近來就分享在穿衣服時，可以讓自己更保暖的4種穿衣要點。

1.選擇「吸濕放熱」的衣物

吸濕放熱的衣服能夠吸收排汗與不知不覺中散發的水氣，並且產生發熱，因此在穿著時能有溫暖的感覺。目前市面上有許多發熱衣，都是採用這種功能，民眾可從多種商品裡，挑選自己喜歡的價位與款式。

2.利用穿搭提升保暖功效

讓身體發熱後，可以在搭配其他衣物，讓保暖的效果更好。例如先穿上發熱衣，然後再加一件毛衣或是有內裡刷毛等等的衣物，最後套上有防風效果的外套，就能讓身體更暖活。

3.扣上衣領

既然要保暖，那麼得盡量避免肌膚接觸到冷空氣。因此像是襯衫衣領的扣子，最好就扣起來，或者選擇高領的毛衣等等。如果衣服怎樣都無法蓋住領口周邊，就改用圍巾遮擋。

4.手指、腳趾的保暖也要注意

如果手腳冰冷，則會妨礙到血液循環，影響到全身的體溫。因此手指腳趾的保暖也是疏忽不得，穿好襪子和手套應對吧。

保暖 日本 發熱衣 寒流 氣溫

延伸閱讀

她曝寒流開「地暖」秒變乾燥秋天 網驚呼：好幾年的暖氣費用

最強寒流將報到！醫師曝「發熱衣3種NG穿法」：穿錯恐越來越冷

哪顆高麗菜更新鮮好吃？ 「三道AB題」看完就懂該怎麼挑

草莓先摘蒂頭再洗才乾淨？專家直言：恐吃更多農藥

相關新聞

寒流來襲！掌握四招穿衣訣竅保暖 發熱衣再套這兩件效果更好

寒流來襲，中央氣象局指出今日與未來幾天，多地氣溫恐跌破十度，特別是週二、週三清晨，會是最寒冷的時候。如何保暖禦寒，就顯得格外重要。日本網站「grape」近來就分享在穿衣服時，可以讓自己更保暖的4種穿衣要點。

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

網紅「超哥」（黃伯超）20日晚間因不滿直播主「Toyz」（劉偉健）批評他的日本料理店「醋飯超難吃」，盛怒之下直接在店外痛毆對方，把Toyz打得頭破血流，超哥隨後遭警方逮捕送辦，檢方複訊後以5萬元交保。一名之前造訪過超哥餐廳的美食部落客，也趁機透露自己的「真實感想」，直言「魚生沒處理好，是臭的」。

北捷新增哪一站最實用？ 他點名「1鬧區」：比北門站方便

大台北地區交通便利，而捷運不只方便快速，還非常舒服，是許多上班族與學生不可缺少的交通工具之一。不過有鄉民指出，大同區「圓環」一帶十分繁榮，為何沒有設置捷運站，吸引大批網友解答。

「美食公道伯」Toyz讚過哪些餐廳？ 網列推薦名單：真的好吃

網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日晚上因批評另名網紅超哥的餐廳，遭到對方痛毆，事後Toyz送醫頭部縫了10幾針，超哥則被警方帶走。就有PTT鄉民好奇，自稱是美食公道伯的Toyz，有無說過哪一間餐廳好吃？釣出眾多網友列出美食名單。

汽車底盤驚見哆啦A夢 2萬人全笑翻：小叮噹顯靈

近日一名網友分享，在汽車維修廠抬頭一看，居然看到車底有隻「哆啦A夢」印在底盤上，直呼「也太像了吧」，貼文更吸引近2萬人按讚，笑稱是「小叮噹顯靈」。

勞斯萊斯現身加油站洗車…他喊「為啥嚇員工」 網驚：體驗平民生活

勞斯萊斯（Rolls-Royce）是眾所皆知的超高級汽車製造商，車身筆直、穩重，引擎蓋前端裝飾「飛翔女神」也極具特色。然而近日有網友發現，一台勞斯萊斯到加油站使用機械式洗車服務，讓原PO傻眼直呼：「為啥要嚇員工」、「不懂開RR來加油站洗車是啥想法！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。