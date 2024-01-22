快訊

羽球／搭15小時火車橫越800公里 印度鐵粉見證小戴奪冠超幸福

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

天然食物比較好，為何維生素B12反而建議吃營養補充品較安全？

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

聯合新聞網／ 綜合報導
直播主「Toyz」（左）到網紅「超哥」（右）開的餐廳開直播評論餐點，因連續提到「醋飯超難吃」引爆兩人衝突。 圖／擷自YouTube影片
直播主「Toyz」（左）到網紅「超哥」（右）開的餐廳開直播評論餐點，因連續提到「醋飯超難吃」引爆兩人衝突。 圖／擷自YouTube影片

網紅「超哥」（黃伯超）20日晚間因不滿直播主「Toyz」（劉偉健）批評他的日本料理店「醋飯超難吃」，盛怒之下直接在店外痛毆對方，把Toyz打得頭破血流，超哥隨後遭警方逮捕送辦，檢方複訊後以5萬元交保。一名之前造訪過超哥餐廳的美食部落客，也趁機透露自己的「真實感想」，直言「魚生沒處理好，是臭的」。

超哥昨（21）日交保後受訪時表示，Toyz上門就是不懷好心，惡意批評也影響到餐廳營運、員工的辛苦，並反問「我的東西怎麼可能會難吃？」。還強調店裡的主廚都有20、30年經驗，東西也用最好的，怎麼可能開餐廳砸自己招牌？

只是又有一名美食部落客發文，再補超哥一槍。評論美食的臉書粉專「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」表示，他也認為Toyz很瞎、不懂吃，但他之前吃過超哥另一家餐廳，同樣獲得不好的體驗，包括「魚生沒處理好，是臭的。抹布不乾淨，更臭。用餐區在地下室，空氣循環不好更嚴重。朋友點鰻魚飯倒是沒臭，但顯然是加熱的」。

他自認「很孬」怕被打，所以當時雖然覺得很雷，也只發限時動態，還虧超哥「方向感沒有很好，我趁機發個文，應該沒事吧？」。

1天後「食界奇觀」又發文說道，上述是他去年12月下旬的用餐體驗，並補充對當天餐點的看法。他認為醋飯的米不錯，可惜比較乾，無法讓他滿意，但也坦言「這個價位我是不會用高級壽司店的標準來看待」。

接著分析魚生臭味的來源，可能是鮭魚的脂肪沒修乾淨，加上經過「熟成」，因此放大了臭味。他還提到味噌湯的發酵味及加入的邊角料沒處理好也會造成腥臭，並奉勸店家抹布要常用開水燙過或換新，「我用餐當天那桌子真的很恐怖，感覺黴菌一直在跟我打招呼。」

兩篇貼文底下都吸引了許多網友留言，不少人引用該傷害案件揶揄，「評論送拳頭喔」、「你是不是想來碗超哥今晚研發的新菜色：丼手丼腳」、「怕被打就不敢說實話這樣不行」、「進去只能說好吃，超派」，也有網友笑稱第2篇的發文「求生慾很強，解釋了這麼多」、「這根本不自殺聲明」。

但有網友不認同部落客的做法，「你說的我沒有不相信，但為什麼當下不反應？還是反應了店家不處理？還是你根本只想趁這波熱度？」也有人認為衝突事件Toyz無法卸責，「這樣特地去吃飯開直播又說不好聽的話真的會讓人火大」。

超哥今天稍早也在臉書公布餐廳的新店規，「小店可以接受善意的建議與評論，但小店不歡迎沒有同理心的奧客」，還強調「小店老闆超哥的必殺技是超派鐵拳，可以免費招待奧客超派鐵拳吃到飽」，但目前已看不到此貼文。

Toyz 劉偉健 黃伯超 網紅 美食 日本料理

延伸閱讀

超哥痛毆Toyz後 發文曝餐廳新店規「免費招待奧客超派鐵拳吃到飽」

不只超哥動手！Toyz慘遭痛毆濺血 他出腳狠踹明將到案說明

坦言沒忍住「超派鐵拳」！超哥交保後道歉 這句狠嗆Toyz：時間倒回還是會揍他

網紅超哥痛毆Toyz被控殺人未遂 法律粉專指這原因：難成立

相關新聞

寒流來襲！掌握四招穿衣訣竅保暖 發熱衣再套這兩件效果更好

寒流來襲，中央氣象局指出今日與未來幾天，多地氣溫恐跌破十度，特別是週二、週三清晨，會是最寒冷的時候。如何保暖禦寒，就顯得格外重要。日本網站「grape」近來就分享在穿衣服時，可以讓自己更保暖的4種穿衣要點。

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

網紅「超哥」（黃伯超）20日晚間因不滿直播主「Toyz」（劉偉健）批評他的日本料理店「醋飯超難吃」，盛怒之下直接在店外痛毆對方，把Toyz打得頭破血流，超哥隨後遭警方逮捕送辦，檢方複訊後以5萬元交保。一名之前造訪過超哥餐廳的美食部落客，也趁機透露自己的「真實感想」，直言「魚生沒處理好，是臭的」。

北捷新增哪一站最實用？ 他點名「1鬧區」：比北門站方便

大台北地區交通便利，而捷運不只方便快速，還非常舒服，是許多上班族與學生不可缺少的交通工具之一。不過有鄉民指出，大同區「圓環」一帶十分繁榮，為何沒有設置捷運站，吸引大批網友解答。

「美食公道伯」Toyz讚過哪些餐廳？ 網列推薦名單：真的好吃

網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日晚上因批評另名網紅超哥的餐廳，遭到對方痛毆，事後Toyz送醫頭部縫了10幾針，超哥則被警方帶走。就有PTT鄉民好奇，自稱是美食公道伯的Toyz，有無說過哪一間餐廳好吃？釣出眾多網友列出美食名單。

汽車底盤驚見哆啦A夢 2萬人全笑翻：小叮噹顯靈

近日一名網友分享，在汽車維修廠抬頭一看，居然看到車底有隻「哆啦A夢」印在底盤上，直呼「也太像了吧」，貼文更吸引近2萬人按讚，笑稱是「小叮噹顯靈」。

勞斯萊斯現身加油站洗車…他喊「為啥嚇員工」 網驚：體驗平民生活

勞斯萊斯（Rolls-Royce）是眾所皆知的超高級汽車製造商，車身筆直、穩重，引擎蓋前端裝飾「飛翔女神」也極具特色。然而近日有網友發現，一台勞斯萊斯到加油站使用機械式洗車服務，讓原PO傻眼直呼：「為啥要嚇員工」、「不懂開RR來加油站洗車是啥想法！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。