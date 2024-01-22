Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

網紅「超哥」（黃伯超）20日晚間因不滿直播主「Toyz」（劉偉健）批評他的日本料理店「醋飯超難吃」，盛怒之下直接在店外痛毆對方，把Toyz打得頭破血流，超哥隨後遭警方逮捕送辦，檢方複訊後以5萬元交保。一名之前造訪過超哥餐廳的美食部落客，也趁機透露自己的「真實感想」，直言「魚生沒處理好，是臭的」。

超哥昨（21）日交保後受訪時表示，Toyz上門就是不懷好心，惡意批評也影響到餐廳營運、員工的辛苦，並反問「我的東西怎麼可能會難吃？」。還強調店裡的主廚都有20、30年經驗，東西也用最好的，怎麼可能開餐廳砸自己招牌？

只是又有一名美食部落客發文，再補超哥一槍。評論美食的臉書粉專「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」表示，他也認為Toyz很瞎、不懂吃，但他之前吃過超哥另一家餐廳，同樣獲得不好的體驗，包括「魚生沒處理好，是臭的。抹布不乾淨，更臭。用餐區在地下室，空氣循環不好更嚴重。朋友點鰻魚飯倒是沒臭，但顯然是加熱的」。

他自認「很孬」怕被打，所以當時雖然覺得很雷，也只發限時動態，還虧超哥「方向感沒有很好，我趁機發個文，應該沒事吧？」。

1天後「食界奇觀」又發文說道，上述是他去年12月下旬的用餐體驗，並補充對當天餐點的看法。他認為醋飯的米不錯，可惜比較乾，無法讓他滿意，但也坦言「這個價位我是不會用高級壽司店的標準來看待」。

接著分析魚生臭味的來源，可能是鮭魚的脂肪沒修乾淨，加上經過「熟成」，因此放大了臭味。他還提到味噌湯的發酵味及加入的邊角料沒處理好也會造成腥臭，並奉勸店家抹布要常用開水燙過或換新，「我用餐當天那桌子真的很恐怖，感覺黴菌一直在跟我打招呼。」

兩篇貼文底下都吸引了許多網友留言，不少人引用該傷害案件揶揄，「評論送拳頭喔」、「你是不是想來碗超哥今晚研發的新菜色：丼手丼腳」、「怕被打就不敢說實話這樣不行」、「進去只能說好吃，超派」，也有網友笑稱第2篇的發文「求生慾很強，解釋了這麼多」、「這根本不自殺聲明」。

但有網友不認同部落客的做法，「你說的我沒有不相信，但為什麼當下不反應？還是反應了店家不處理？還是你根本只想趁這波熱度？」也有人認為衝突事件Toyz無法卸責，「這樣特地去吃飯開直播又說不好聽的話真的會讓人火大」。

超哥今天稍早也在臉書公布餐廳的新店規，「小店可以接受善意的建議與評論，但小店不歡迎沒有同理心的奧客」，還強調「小店老闆超哥的必殺技是超派鐵拳，可以免費招待奧客超派鐵拳吃到飽」，但目前已看不到此貼文。