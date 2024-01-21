「美食公道伯」Toyz讚過哪些餐廳？ 網列推薦名單：真的好吃

網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日晚上因批評另名網紅超哥的餐廳，遭到對方痛毆，事後Toyz送醫頭部縫了10幾針，超哥則被警方帶走。就有PTT鄉民好奇，自稱是美食公道伯的Toyz，有無說過哪一間餐廳好吃？釣出眾多網友列出美食名單。

原PO以「Toyz有說過哪個美食好吃的嗎」為題發文表示，Toyz自稱是「美食公道伯」，但在他的印象裡，Toyz經常嫌棄高單價的食物。他指出，雖然超哥這次動手打人是不對的事，不過「剛好這次忍無可忍，（Toyz）踢到鐵板」，他覺得不管超哥開什麼店都會被Toyz批評，最後原PO好奇提問「所以話說椅子（Toyz）有說過什麼好吃嗎？」

貼文底下，多數網友認為個人口味不一，好吃的標準也有不同，「吃本來就很主觀啊」、「他口味跟我的不同，他部分覺得不好吃的我覺得好吃」；有人指出，Toyz較注重食物的CP值，「平價的他很少批評，只會噴高價位的」、「平價的很少噴啊，高檔不到位的他才會噴」、「他對平民小吃好像都讚譽有加」。

還有網友列出Toyz曾稱讚過的美食，「有啊，教父牛排，當初看了影片才特別去吃」、「Baan（泰式料理）被他誇上天啊，還說想天天吃」、「教父牛排、俺達肉屋、侯布雄、澎湖海鮮」、「Gordon Ramsay的店（Maze Grill）他有誇過很好吃」、「今大滷肉飯」、「南機場的麻油雞，有一說一，阿男真的好吃！」、「有啊，『桃花林』我還特別去吃，真的好吃」。