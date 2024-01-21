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汽車底盤驚見哆啦A夢 2萬人全笑翻：小叮噹顯靈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，汽車底盤居然驚見日本動漫人物「哆啦A夢」，笑翻一票網友。圖／翻攝自路上觀察學院
一名網友分享，汽車底盤居然驚見日本動漫人物「哆啦A夢」，笑翻一票網友。圖／翻攝自路上觀察學院

近日一名網友分享，在汽車維修廠抬頭一看，居然看到車底有隻「哆啦A夢」印在底盤上，直呼「也太像了吧」，貼文更吸引近2萬人按讚，笑稱是「小叮噹顯靈」。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發佈一張照片，照片中是一台福特汽車的底盤，靠近車尾部分的底盤紋路，竟然剛好有兩顆眼睛、一個鼻子、嘴巴和數根貓咪鬍鬚，神似日本動漫人物「哆啦A夢」。

原PO補充，當時只是剛好抬頭，就看到汽車底盤出現哆啦A夢的輪廓，「想說也太像了吧」，並立刻拍下照片上傳，並替照片配上哆啦A夢的經典台詞「真拿你沒辦法」，引起許多網友注意。

貼文吸引近2萬人按讚，網友紛紛表示，「原來福特底下有藏哆啦A夢」、「有夠像」、「小叮噹顯靈」、「變形機器貓」、「看半天原來是汽車底盤」、「底盤設計者是小叮噹迷」、「隱藏版的聯名款」、「哆啦A夢聯名車款」、「腦中忽然出現ㄤㄤㄤ的BGM正常嗎」、「為什麼我覺得我聽到聲音」、「買福特送哆啦A夢」、「哆拉A夢：我應該在車底」。

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