Toyz遭超哥痛毆 鬼才阿水：為流量去別人店家搗亂「賺錢有必要這樣？」

網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日晚上到另名網紅超哥經營的日式料理店吃飯，Toyz以美食公道伯自居，直播評論餐點「醋飯真的超難吃」，結果被超哥在店外揮拳攻擊。對此，網紅鬼才阿水質疑，Toyz為了流量而到別人店搗亂，「賺錢真的有必要搞成這樣嗎？」

Toyz、超哥過去就因「超派雞排」有心結，這次直接爆發流血衝突，還鬧進警局，在網路傳得沸沸揚揚。鬼才阿水也在臉書發表看法，「當初浪LIVE找Toyz過去直播時，我就曾發言說過平台真的墮落了，果不其然就出事了，為了想要流量硬是要去別人店家搗亂，還要直播賺斗內，搞到自己被揍，賺錢真的有必要搞成這樣嗎？超派更不用說了，光是先動手打人，於情於理都站不住腳，今天要被追究，超派要負擔的法律責任甚至還要更高。」

此外，網紅鳳梨也發文暗指Toyz「真的不要網路吃嘴…不要整天白目…不然遇上都是早晚的…」。但鳳梨隨後也補充說，「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的，身為89文藝復興之父，我想我該表達一些意見，兩邊都有問題，一個是心態有問題，一個是處理方式有問題。超哥跟我一起來讀書，平安喜樂處理白目的人。」

另外，網紅陳沂也說，看到有人認為是Toyz是因為「嘴秋」才被打，讓她忍不住驚呼：「真不敢相信這個年代還有這種支持暴力的言論」，更覺得「動手打人就是不對！更何況你開店還不許客人評論不好吃，敢給負評就讓客人吃拳頭，不是流氓是什麼？」也直言認為「超哥應該是想揍Toyz很久了，新仇舊恨，之前還要假裝大器搞大和解，結果本性難移，從頭到尾就是一個玻璃心的89啊！」

針對這起流血衝突，警方表示，員警昨晚獲報到場介入，協助Toyz送醫治療，也將超哥帶返轄區安和路派出所製作筆錄，因Toyz初步未提告，原本警方將依社會秩序維護法裁罰超哥，但Toyz離開醫院前往警所後，對超哥提告傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，員警立即以準現行犯身份逮捕超哥。警方說明，基於夜間不訊問原則，今早做完筆錄後，將依傷害、殺人未遂、組織等罪嫌將超哥送辦。