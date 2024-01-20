快訊

印度羽賽／克服6分落後逆轉勝！ 戴資穎連2站闖決賽

有意角逐立法院龍頭？ 傅崐萁發5點聲明提國會改革方向

民眾黨成立院關鍵少數 防遭最小黨「綁架」綠營有策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科目三被台人嫌棄…他問當年「這首歌」爆紅為何沒被罵？網曝關鍵差異

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸抖音爆紅歌曲「科目三」在台灣掀起兩極評價。圖為台北轉運站人潮，示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
大陸抖音爆紅歌曲「科目三」在台灣掀起兩極評價。圖為台北轉運站人潮，示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北市寧夏觀光夜市因舉辦「科目三舞蹈競賽」掀起各界討論，許多台灣網友更嘲笑、謾罵該活動，儘管寧夏夜市觀光協會在近日致歉，但仍宣布比賽將照常舉辦。一名PTT鄉民也好奇，過去一首「小蘋果」也在台灣爆紅，還有一堆人跟風表演、唱跳，懷疑當時的反彈力道為何沒有現在這麼大？

一名網友以「當年小蘋果是怎麼在台灣紅起來的」為題在PTT上發文，最近因有人舉辦科目三跳舞活動被出征、道歉，但他認為大陸的影音文化流行到台灣已不是首例，更點名過去爆紅的歌曲「小蘋果」，當時可說是大街小巷都能聽到這首歌。

原PO表示，「前幾年就那個小蘋果，不但歌詞旋律洗腦到大家都會唱，尾牙還一堆員工在那邊跳」，然而同樣是從大陸紅過來歌曲，科目三卻呈現兩樣情，抵制、謾罵的聲浪不斷出現，讓他好奇提問「為什麼小蘋果當初反彈的力道沒這麼大啊？」

文章掀起討論，許多網友也被勾起回憶「小蘋果那時很多小朋友跳欸」、「小蘋果當時真的蠻紅的吧，更早之前還有洗刷刷」。也有人點出當年「小蘋果」爆紅的原因除了舞步簡單、歌詞朗朗上口外，還有受到KPOP、當紅偶像翻唱的影響，「因為小蘋果比較好聽，MV又好笑」、「旋律簡單，歌詞好記」、「動作比較簡單」、「因為歌的底色是PSY的GENTLEMAN，在江南style之後這首也洗腦過一小段時間」、「小蘋果好像T-ara有翻唱」、「T-ara唱紅的」。

南韓女子團體T-ara曾翻唱韓文版的「小蘋果」。圖／截自YouTube影片
南韓女子團體T-ara曾翻唱韓文版的「小蘋果」。圖／截自YouTube影片

部分網友也留言分享個人見解，「科目三要跳的好看不容易啊」、「這麼多中國流行都沒被罵，就這個（科目三）被罵最兇，我個人是覺得就真的太醜」、「小蘋果偏兒歌歌詞洗腦，科目三就跳舞而已」、「KTV排行榜大半都抖音歌了，現在才知道？」、「今年的尾牙也一堆科目三吧」。

「小蘋果」是大陸音樂組合筷子兄弟於2014年發布的歌曲，在網路上爆紅後傳唱至大街小巷，台灣許多幼稚園小朋友也相當喜愛該首歌曲，多次以此歌作為表演的配樂。此外，當年人氣相當高的南韓女子團體T-ara也曾翻唱韓文版的「小蘋果」，受「韓流」影響，讓該歌曲的傳唱度增加。

PTT 抖音 TikTok

延伸閱讀

曬恩愛新招？男去迪士尼用1招讓女友「愛相隨」 網爆笑：還活著太好了

辦「科目三比賽」被罵翻 寧夏夜市致歉：但比賽仍會照常舉辦

登大人豁出去了？日女模「內裡全空」出席成人式 過往暴露史再被挖出

LOL／紅到韓國？T1 Keria與Oner大跳科目三 想在粉絲見面會表演

相關新聞

科目三被台人嫌棄…他問當年「這首歌」爆紅為何沒被罵？網曝關鍵差異

台北市寧夏觀光夜市因舉辦「科目三舞蹈競賽」掀起各界討論，許多台灣網友更嘲笑、謾罵該活動，儘管寧夏夜市觀光協會在近日致歉，但仍宣布比賽將照常舉辦。一名PTT鄉民也好奇，過去一首「小蘋果」也在台灣爆紅...

台南交通好可悲？塞車塞到變惡夢…當地人贊同：每次回去都想吐血

台南作為美食之都受到大眾喜愛，不過當地交通亂象卻也時常受到議論。日前有網友發文表示，台南不算是大城市，但市區永遠都在塞車，假日更是惡夢，人口少交通還爛，台南人不會覺得自己住的地方很可悲嗎？

民進黨2026台北市長人選？ 網力推「她」：唯一可以吸最多中間選票

2024大選過後，立院各政黨立委席次經歷大洗牌，因此外界也開始關注2026縣市長選舉人選，其中，台北市長人選成為焦點。有網友發文詢問，2026台北市長選舉，國民黨有現任台北市長蔣萬安拚連任，民眾黨則由前台北市副市長黃珊珊在本命區參戰，但民進黨卻沒有明顯的人選，「應該會派新秀，不會派老鳥了吧？」

大巨蛋開演唱會6萬座位「誰會瞬間爆滿？」 PTT狂推這5人

大巨蛋正式完工啟用，即將營運。PTT網友討論，「哪位台灣歌手在大巨蛋辦演唱會可以瞬間爆滿？」許多人點名周杰倫、張惠妹、蔡依林、伍佰、五月天等歌手或樂團，有網友直言，「周杰倫開個十場都會爆滿」。

哪些用品是國外生活必備？ 眾人力推1家電：移民10多年還在用

到國外生活不像在自己國家方便，有一名女網友即將出國和外籍男友生活，雖然對方會幫忙把生活用品準備好，但她還是想問大家意見，看看有沒有什麼東西是值得推薦的。貼文引起討論，多數人都認為大同電鍋最好用。

媽媽驚小一兒知道「小燈泡事件」網讚老師：從小建立防備之心

國中生割頸案發生後，再度引起社會對於孩童安全議題的重視，許多老師、家長都藉此給孩子們機會教育。一名媽媽與孩子談話過程中，發現孩子竟能完整說出多年前「小燈泡事件」，讓她訝異不已，追問下才知道原來是學校老師講的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。