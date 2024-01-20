科目三被台人嫌棄…他問當年「這首歌」爆紅為何沒被罵？網曝關鍵差異

台北市寧夏觀光夜市因舉辦「科目三舞蹈競賽」掀起各界討論，許多台灣網友更嘲笑、謾罵該活動，儘管寧夏夜市觀光協會在近日致歉，但仍宣布比賽將照常舉辦。一名PTT鄉民也好奇，過去一首「小蘋果」也在台灣爆紅，還有一堆人跟風表演、唱跳，懷疑當時的反彈力道為何沒有現在這麼大？

一名網友以「當年小蘋果是怎麼在台灣紅起來的」為題在PTT上發文，最近因有人舉辦科目三跳舞活動被出征、道歉，但他認為大陸的影音文化流行到台灣已不是首例，更點名過去爆紅的歌曲「小蘋果」，當時可說是大街小巷都能聽到這首歌。

原PO表示，「前幾年就那個小蘋果，不但歌詞旋律洗腦到大家都會唱，尾牙還一堆員工在那邊跳」，然而同樣是從大陸紅過來歌曲，科目三卻呈現兩樣情，抵制、謾罵的聲浪不斷出現，讓他好奇提問「為什麼小蘋果當初反彈的力道沒這麼大啊？」

文章掀起討論，許多網友也被勾起回憶「小蘋果那時很多小朋友跳欸」、「小蘋果當時真的蠻紅的吧，更早之前還有洗刷刷」。也有人點出當年「小蘋果」爆紅的原因除了舞步簡單、歌詞朗朗上口外，還有受到KPOP、當紅偶像翻唱的影響，「因為小蘋果比較好聽，MV又好笑」、「旋律簡單，歌詞好記」、「動作比較簡單」、「因為歌的底色是PSY的GENTLEMAN，在江南style之後這首也洗腦過一小段時間」、「小蘋果好像T-ara有翻唱」、「T-ara唱紅的」。

南韓女子團體T-ara曾翻唱韓文版的「小蘋果」。圖／截自YouTube影片

部分網友也留言分享個人見解，「科目三要跳的好看不容易啊」、「這麼多中國流行都沒被罵，就這個（科目三）被罵最兇，我個人是覺得就真的太醜」、「小蘋果偏兒歌歌詞洗腦，科目三就跳舞而已」、「KTV排行榜大半都抖音歌了，現在才知道？」、「今年的尾牙也一堆科目三吧」。

「小蘋果」是大陸音樂組合筷子兄弟於2014年發布的歌曲，在網路上爆紅後傳唱至大街小巷，台灣許多幼稚園小朋友也相當喜愛該首歌曲，多次以此歌作為表演的配樂。此外，當年人氣相當高的南韓女子團體T-ara也曾翻唱韓文版的「小蘋果」，受「韓流」影響，讓該歌曲的傳唱度增加。