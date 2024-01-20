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台南交通好可悲？ 塞車塞到變惡夢…當地人贊同：每次回去都想吐血

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台南交通好可悲？塞車塞到變惡夢…當地人贊同：每次回去都想吐血

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，台南市區永遠都在塞車，假日更是惡夢。塞車示意圖/聯合報系資料照
網友抱怨，台南市區永遠都在塞車，假日更是惡夢。塞車示意圖/聯合報系資料照

台南作為美食之都受到大眾喜愛，不過當地交通亂象卻也時常受到詬病。日前有網友發文表示，台南不算是大城市，但市區永遠都在塞車，假日更是惡夢，人口少交通還爛，台南人不會覺得自己住的地方很可悲嗎？

原PO在PTT上發文，他表示台南的人口也才1百多萬而已，根本就算不上是大城市，但市區街道卻永遠都在塞車，尤其是假日更是惡夢。原PO更指出，台南發展落後於高雄也就算了，「人口少交通還可以這麼爛，你們自己不會覺得住的地方很可悲嗎？」

話題一出隨即引發熱議，網友一片認同，「我是台南人，確實滿爛的」、「一堆低端違規跟不戴安全帽的地方」、「白癡圓環越改越塞」、「身為台南人我也覺得很悲哀，交通地獄」、「舊市區連平常日都會塞車了，交通真的爛透」、「超爛啊，每次從台北回去都想吐血」、「台南交通真的可悲」、「仁德交流道修了10幾年修不好，東門路上下班時間永遠塞車，尤其裕農路那個路口」、「真的很爛，市區停車也很難」。

此外，網友還點出其他問題，「最靠北是紅燈超級多」、「用路人水準更是糟糕」、「老實說蠻多是開車租車的遊客，其他縣市未必有那麼多外地遊客的車」、「台南騎樓高低不平 真不知道使用娃娃車和輪椅的人該怎麼辦」、「上次去要搭公車，發現跟沒有一樣」。

不過也有人持反對意見，「我發現市區路面鋪裝比新竹桃園還平整一些，這禮拜去新竹開了一大段路從郊區市區郊區再上國道回台南，其實連國道平整度好像中部以南都還比北部好一點」，並認為台南道路規畫差，是因為它是「發展最早的都市，路就那樣小條」，繁榮後也很難改善，跟台北市內湖區有類似的問題。

台南 塞車

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