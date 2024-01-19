哪些用品是國外生活必備？ 眾人力推1家電：移民10多年還在用

到國外生活不像在自己國家方便，有一名女網友即將出國和外籍男友生活，雖然對方會幫忙把生活用品準備好，但她還是想問大家意見，看看有沒有什麼東西是值得推薦的。貼文引起討論，多數人都認為大同電鍋最好用。

原PO在PTT以「在國外生活必備的廚房用品」為題發文，她說再過一陣子就要搬到男友的國家去和對方一起生活，男友要她在亞馬遜（Amazon）上面建立購物清單，他再負責把所需要的東西買好。原PO說男友原本和家人同住，會在她搬過去前把房子租好，所以很多東西都要重買，除非家裡有多的才會帶過去。

而男友租的租屋處裡原本就有烤箱、微波爐，因此原PO目前想得到要買的東西有食物攪拌機、不沾鍋、熱水壺，她說搬過去後就不會外食了，然後也不想買太多「比較少用的」東西，畢竟只是租處，總有一天還是會搬走的，因此她想請大家推薦還有什麼東西是必須要買的嗎？

不少人都建議可以買電鍋，「大同電鍋」、「電鍋百用」、「電鍋可以煮的東西非常多」、「大同電鍋吧，移民國外10多年，都是用大同電鍋取代微波爐，不過建議去訂製鋁的比較輕，然後配合當地電壓」、「我住美國，我覺得大同電鍋必備，如果很在意白飯品質，可以買日本飯鍋」。

還有網友給予不同意見，「電子壓力鍋，非常萬用」、「鑄鐵鍋，一生要有一個不後悔」、「鑄鐵鍋，我在紐約快一個月很常滷牛腱、義大利麵醬汁跟咖喱飯！電鍋則是用蒸鍋代替」、「氣炸鍋蠻好用的也蠻便宜，尤其沒啥廚藝的話氣炸鍋根本救星」、「小的過濾水壺（有些地方是硬水）」。