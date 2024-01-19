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蔡易餘嘆「為什麼我這麼胖？」釣出蔡英文下4字令 網朝聖：總統級勸瘦

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照

時下熱門的社群軟體「Threads」吸引許多政治人物進駐，與民眾互動。民進黨立委蔡易餘日前發文「為什麼我這麼胖？」沒想到，引來蔡英文總統回覆「要多運動」，讓網友們紛紛朝聖，指出「這是總統級勸瘦」。

許多政治人物近日頻透過Threads發文、回覆留言與民眾互動，蔡易餘於Threads發文表示「為什麼我這麼胖？」，釣出蔡英文留言「要多運動。」這則「總統級」留言吸引許多網友朝聖，目前已超過1萬7千個讚，「總統下令了！」、「這是總統級勸瘦」、「總統妳要鞭策他啦！」對此，蔡易餘也回覆小英：「報告總統，遵命！」

除了蔡英文的回覆外，許多網友也在留言區狂虧蔡易餘，「委員你不是胖，是圓」、「這樣有比較好嗎？」、「阿嬤養的」、「委員要公布嘉義美食清單才不愧對體重」。

也有網友表示，為了身體健康，希望蔡易餘能減重保持健康，「跟友人在嘉義看到你的競選看板，我跟朋友第一個想法都是要好好照顧身體」、「斷糖加168很有效喔」。

民進黨立委蔡易餘在Threads發文，意外釣出蔡英文總統回應。圖片來源／截自蔡易餘的Threads
民進黨立委蔡易餘在Threads發文，意外釣出蔡英文總統回應。圖片來源／截自蔡易餘的Threads

蔡英文 蔡易餘 Threads 減重

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