襪子洗完總是少1隻 過來人分享2撇步：再也沒發生過

相信不少人都有過類似經驗，洗完襪子後，總是會發現少了一隻，有一名女網友就抱怨5雙襪子丟洗衣機洗，洗完後5雙變5隻，而且每一隻花色都不一樣，讓她相當無奈。貼文一出，許多過來人則建議兩方法便可解決問題。

女網友在臉書「爆怨公社」PO出5隻洗好的襪子照片，只見這5隻都沒有成雙成對，花色和大小各有不同，原PO苦笑地說「家裡的襪子，洗著洗著就成了單身漢，到底…」。

貼文引起不少有相同經驗的人共鳴，「正常啊」、「這是一個魔法，洗一洗，最後都變單腳」、「哈哈…我家也有這魔咒」、「這是個迷思，當你把手邊那一隻也丟掉後，曾經把家都翻一遍也沒找到的襪子莫名出現在『很明顯』的地方」、「我現在都已經沒在管，常常穿兩隻不一樣的襪子出門，我再也不想被吃襪洗衣機控制了」、「我家也一樣，襪子不知道穿越到哪了」。

還有網友笑說洗衣機會吃襪子，「清洗洗衣機時，拔開就會發現了」、「洗衣機精靈會吃襪子」、「襪子要用手放進洗衣機，不能用倒的，很容易倒進洗衣機桶子縫縫裡」、「洗衣機廠商要列警示標語：此洗衣機會吃掉您的襪子，使用時請注意」、「原來洗衣機需要餵襪子的傳說是真的」。

許多過來人建議可以將襪子裝洗衣袋再洗，「找個洗衣袋專門集中放襪子，就可以改善了」、「以前沒用洗衣袋，常常會在某年某月某日，在某件褲子或是外套的口袋找到那隻遺失很久的襪子，後來用了洗衣袋洗襪子，我就沒再遺失過襪子了」、「要用洗衣袋洗，不然會被洗衣機吃掉」、「裝個洗衣套再洗」。

更多人則是一次買多雙同款同色的襪子，「我家的襪子全部都買一樣，一人一個款式不會拿錯，單身漢很快都能找到另一半」、「所以…我後來都買長相一樣的，每隻都可以湊」、「所以我都買同一色同一款」、「都買一樣的就沒問題了」、「所以我家都買一樣的襪子，依然可以成雙成對」、「我老公的襪子通通都是黑色，一次買20雙」、「到後來我乾脆都買全黑的，一次買一百雙，大概穿一年會剩下個位數的襪子」。