力挺「寧夏夜市科目三大賽」 呱吉：除1招外幹譙或禁止沒效果

台北市寧夏觀光夜市日前貼出舉辦抖音神曲「科目三舞蹈大賽」，遭到網友嘲笑謾罵，對此，寧夏夜市觀光協會今天致歉，在不對的時間點舉辦活動，但比賽仍會照常舉辦。台北市前議員、網紅「呱吉」邱威傑逆風力挺，他表示，如果討厭科目三，就創造更流行的文化，幹譙或禁止是沒有任何效果的。

「科目三舞蹈大賽」遭罵翻，但是貼文一出短短半天，就吸引40組人馬報名。寧夏夜市觀光協會表示，之前就曾舉辦過結合時事的舞蹈比賽，包含南韓的Super Junior的Sorry sorry、江南大叔的騎馬舞，日本Piko太郎的Pen Pineapple，以及台灣王彩樺的保庇舞，這些都是引起全世界流行的歌曲。比賽初衷是以健康有趣主題來辦活動，藉此吸引年輕人的目光

邱威傑今日針對此事逆風發文，他表示，如果討厭科目三，唯一打贏的方法就是創造更流行的文化，至於幹譙或禁止都是沒有任何效果的，加上現在科目三都快過氣了，馬上會有中國新的東西跟PM2.5一起過來。他補充，「我不反對台灣有人辦科目三活動，這是自由表達的一部分」。

網友紛紛留言「要是能像最近政治人物進軍threads一樣，大舉進軍Tiktok小紅書，年輕人就會跳槽了」、「科目三本身沒什麼問題，表演藝術的表達方式千百種，有問題的是共產黨用來大外宣的抖音」、「還有人記得求佛嗎」、「打不過就加入」、「只能派出羅百吉了」、「復興台客舞」。

還有人留言「沒錯啊，次文化就這樣，去年愛甲超過跟潤少專屬也在Tiktok上紅過一陣子，只要是有趣又短時間能抓住眼睛的舞蹈，再加上從眾效應的影響，就有機會在抖音上紅起來，台灣自己的創作歌曲要試著也能有這條路線出來」。