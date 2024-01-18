窮人有哪些特徵？ 網秒曝1習慣：長大還改不掉

多數人家境普通，只有少部分人含著金湯匙出生，從小就擁有許多資源。一名網友透露，自己年紀變大才發現家裡環境算貧窮，因此好奇詢問「貧窮人都有什麼特徵？」

一名網友以「貧窮的最具體特徵是啥」為題，在PTT八卦版上表示，自己上年紀後才得知自己家族背景原來是貧窮的，如果以全班50人換算的話，自家財富是倒數前3名。他觀察窮人身上不外乎有3個特徵，像是暴食彷彿以前沒吃飽過，尤其是對於甜食和零嘴；講話也特別浮誇；還有愛面子，深怕別人認為自己窮，所以有很多外在裝飾或配件，手機都要比別人新又好。

話題拋出後，網友紛紛展開討論，有人指出窮人其他的特徵：「裝有錢」、「很負面、愛抱怨」、「整天反社會」、「買東西看價錢、算優惠」、「一定要舔布丁蓋」、「很怕被別人知道背景」、「整天說過多好，還會嗆人窮魯蛇之類的」、「永遠不檢討改進自己」、「不敢薯條加大，騙自己是吃不完」、「午餐想吃滷蛋捨不得加」、「及時行樂就是窮人的特徵」，也有人曝光1習慣，「穿涼鞋、拖鞋穿習慣，長大還改不掉」。

不過有網友認為原PO定義的窮人並非真實現況，「真的貧窮哪還顧得上什麼手機好不好」、「我家真的窮，上學連手機都沒有」、「貧窮是經濟、健康、和教育程度的弱勢」、「不知道下一頓在哪裡，不知道晚上能不能有地方睡」、「有實際排名比較的窮，也有心理貧窮的人」、「你講這幾條不是窮吧，只是單純沒教養」、「窮到能暴食，還真窮」。