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工程師破解威力彩！他掏9600元實測「必中包牌法」 結果曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名工程師算出威力彩「必中包牌法」，而他花費9600元下注實測結果曝光。示意圖／本報資料照片
一名工程師算出威力彩「必中包牌法」，而他花費9600元下注實測結果曝光。示意圖／本報資料照片

許多人都擁有發財夢，希望可以透過彩券享受躺平人生。一名工程師近日拍片曝光「必中包牌法」，還購買9,600元的彩券實測，不過最後他提醒，「不管採用多複雜華麗的選號方法，買彩券的期望值多數情況下仍然是負的，也就是長期來說一定是虧錢的」。

軟體工程師Roger今（18）日在YouTube影片中，分享「自行選號的情況下，至少買幾注的彩券才能保證必中獎」。他指出威力彩分為兩區，第一區38個數字要選6個，第二區是8選1，由於總中獎率是11.78%，所以平均買8.8注會中獎一次。他研究出「必中包牌法」，總共需要買28注，那就是「用4個第二區數字各買3注，覆蓋18個第一區號碼，另外4個第二區數字各買4注，覆蓋剩下20個號碼」，並實際寫程式驗證，確認可以對應所有的開獎狀況。

Roger表示，如果真的要使用這28組數字投注，建議先把兩區數字順序洗亂，並使用同一次洗亂產生的結果投注，才能保證中獎率100%。他還繪製中獎機率與獎金分布圖，中獎百元機率100%；中200元以上機率99%；中300元以上的機率則是89.2%，而如果隨機購買28注，大約只有97%的機率中百元以上，不到80%的機率中300元以上。

Roger花費9,600元實測「必中包牌法」買威力彩，總共購買96注，最後中5個普獎、3個玖獎、2個捌獎、1個伍獎，贏回5,200元的獎金。不過他直言，這種方法雖然能提高中小獎的機率，但並非「額外贏錢的魔法」，因為贏的期望值、中頭獎機率是不變的，只是犧牲一部分中間的獎金，提升中小獎的機率。

Roger計算，如果想要保證中頭獎，就必須把全部22,085,448種號碼組合都買下來，需要花費22億元，如果想要保證中貳獎以上，則要花2.76億元左右。最後他提醒，「不管採用多複雜華麗的選號方法，買彩券的期望值多數情況下仍然是負的，也就是長期來說一定是虧錢的，不買彩券通常才是期望值最高的選項」。

威力彩 彩券

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