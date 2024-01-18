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台灣手搖飲TOP1是誰？網一面倒推「這名牌」：用料扎實、基本茶打趴全台！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，在眾多手搖飲品牌裡「心目中第一名是誰？」。不少網友一面倒點名1品牌，直言多年來用料、品質都受肯定，最基本的茶款就很好喝。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇，在眾多手搖飲品牌裡「心目中第一名是誰？」。不少網友一面倒點名1品牌，直言多年來用料、品質都受肯定，最基本的茶款就很好喝。示意圖／聯合報系資料照片

台灣人愛喝飲料，有不少手搖飲品牌，各品牌也都有自己的忠實顧客。對此，一名網友好奇，在眾多品牌裡「心目中第一名是誰？」。貼文一出後，不少網友一面倒點名1品牌，直言多年來用料、品質都受肯定，最基本的茶款就很好喝，絕對不會踩雷。

這名網友在PTT上以「手搖飲推一名王者會是誰？」為題指出，台灣手搖飲近年已進入百家爭鳴、群雄廝殺的局勢，不只有老字號的50嵐、天仁茗茶、珍煮丹、清心福全等品牌，近幾個月更有得正、一沐日、先喝道、龜記等品牌加入戰局，讓他好奇發問「你各位心目中的第一名是誰呢？」。

貼文一出後，多數網友都點名50嵐，紛紛指出「50嵐，用料最紮實」、「50嵐啦，料加到滿」、「50嵐，去冰直接牛奶&茶加到滿」、「50嵐從小喝到大」、「論影響力知名度就50嵐」、「50嵐啊靠基本茶款就打趴其他家」、「我家附近的飲料一級戰區，只有50嵐屹立不搖」、「不知道要喝什麼就喝50嵐」、「50嵐歷久不衰」。

不過，也有不少網友點名自己心目中的第一名，紛紛回應「元旦連假去高雄好多一沐日，每家都排隊」、「龜記、珍煮丹真的很好喝，高級飲料」、「五桐號、烏弄、大茗」、「先喝道、鮮茶道」、「每家的招牌都不錯，麻古水果，可不可紅茶」、「不夜侯，台北最好喝」、「八曜到底什麼時候要開來台北」、「烏弄、南海茶道，還有白巷子、小佐」、「先喝道，還有很多優惠券」。

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