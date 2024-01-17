不滿科目被當牽拖餐廳留1星負評 理由曝光釣出教授留言回應

許多顧客會依據Google評論的好壞來選擇餐廳，不過現在許多1星負評的背後存在著千奇百怪的理由。近期，台南某間餐廳遭一名顧客留下1星評價，但理由僅是「工程數學被你爸爸當掉」，原來餐廳老闆的爸爸為大學教授，學生被當心生不滿，才留下負評，讓老闆哭笑不得：「下次要知道好好認真讀書喔！」

該餐廳近日在臉書粉絲專頁發文提到，有名顧客在餐廳的Google評論給予1星並留言：「老闆爸爸把工數當掉，東西不錯吃，但我還是很不爽」。老闆向大眾解釋，父親是大學教授，因留言者的「工程數學」科目被父親當掉才來留言，「不要把自己的錯誤怪到小店身上，我很無辜啊！」

對此，網友們搞笑表示，「好課值得一修再修」、「另類行銷方式，找到學生的專長了，原來是個行銷高手，可以建議他不要重修直接轉行銷了！」、「感謝演算法讓我看到那麼好笑的事情」、「留得不錯，下學期繼續當」、「可以到餐廳洗碗+10分嗎？」

不過也有網友認為，學生遷怒店家的行為不應該，且一時看不太懂學生的文字表達，「這樣也能牽拖？」、「國文也該當掉，逗點不清楚，一下子看不懂啥意思」、「這個中文也可以重修」、「讀了好久才看懂」。

除了網友們的熱烈討論，文章底下還意外釣到老闆爸爸的回應，「我是當人的老師，這位學生太可愛了，無處表達心情，找到這兒抒發，蠻有創意！雖星數少，但在餐點方面都給5分，也不算是找店家麻煩，各位朋友不要責怪他」。