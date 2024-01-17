快訊

科技廠第二家！恩德證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

不滿科目被當牽拖餐廳留1星負評 理由曝光釣出教授留言回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學生因工程數學被當掉，於一間餐廳留下一星負評。示意圖／Ingimage
一名學生因工程數學被當掉，於一間餐廳留下一星負評。示意圖／Ingimage

許多顧客會依據Google評論的好壞來選擇餐廳，不過現在許多1星負評的背後存在著千奇百怪的理由。近期，台南某間餐廳遭一名顧客留下1星評價，但理由僅是「工程數學被你爸爸當掉」，原來餐廳老闆的爸爸為大學教授，學生被當心生不滿，才留下負評，讓老闆哭笑不得：「下次要知道好好認真讀書喔！」

該餐廳近日在臉書粉絲專頁發文提到，有名顧客在餐廳的Google評論給予1星並留言：「老闆爸爸把工數當掉，東西不錯吃，但我還是很不爽」。老闆向大眾解釋，父親是大學教授，因留言者的「工程數學」科目被父親當掉才來留言，「不要把自己的錯誤怪到小店身上，我很無辜啊！」

對此，網友們搞笑表示，「好課值得一修再修」、「另類行銷方式，找到學生的專長了，原來是個行銷高手，可以建議他不要重修直接轉行銷了！」、「感謝演算法讓我看到那麼好笑的事情」、「留得不錯，下學期繼續當」、「可以到餐廳洗碗+10分嗎？」

不過也有網友認為，學生遷怒店家的行為不應該，且一時看不太懂學生的文字表達，「這樣也能牽拖？」、「國文也該當掉，逗點不清楚，一下子看不懂啥意思」、「這個中文也可以重修」、「讀了好久才看懂」。

除了網友們的熱烈討論，文章底下還意外釣到老闆爸爸的回應，「我是當人的老師，這位學生太可愛了，無處表達心情，找到這兒抒發，蠻有創意！雖星數少，但在餐點方面都給5分，也不算是找店家麻煩，各位朋友不要責怪他」。

延伸閱讀

印度出差住高級飯店、帶台灣礦泉水 他栽在1物上笑翻眾人：長官會玩

「以為賴清德退黨」新潮流聲明引網炸鍋 鄉民預測：未來恐有新派系

安全帽洗烘機標榜「快速除菌」 內行人稱沒效果：都是智商稅

從小嚮往住「透天厝」 過來人「3理由」勸：千萬別急著買！

相關新聞

不滿科目被當牽拖餐廳留1星負評 理由曝光釣出教授留言回應

許多顧客會依據Google評論的好壞來選擇餐廳，不過，現在許多1星負評的背後存在著千奇百怪的理由。近期，台南某間餐廳遭一名顧客留下1星評價，但理由僅是「工程數學被你爸爸當掉」，原來，餐廳老闆的爸爸為大學教授，學生被當心生不滿，才留下負評，讓老闆哭笑不得：「下次要知道好好認真讀書喔！」

紅豆餅價格回不去了？ 他發現：以前3顆10元現在買不到

現在萬物齊漲，許多童年小吃已經不是銅板價了，紅豆餅就是其中一項。日前有網友表示，他小時候最愛吃紅豆餅，以前1顆5元，有的店家還3顆10元，但最近發現紅豆餅「1顆就要20元」，讓他好奇「紅豆餅漲到多少錢，大家會忍無可忍？」

安全帽洗烘機標榜「快速除菌」 內行人稱沒效果：都是智商稅

騎機車配戴安全帽能保障騎士安全，但台灣天氣潮濕悶熱，安全帽內襯必須保持清潔，除了確保不會有異味，也防止細菌滋生。有網友近期發現一台「安全帽洗烘機」，讓他好奇清潔效果，引發討論。

「以為賴清德退黨」新潮流聲明引網炸鍋 鄉民預測：未來恐有新派系

今（17）日民進黨新潮流辦公室發出新聞稿稱，與總統當選人賴清德討論後，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。消息一出，瞬間引發PTT鄉民熱烈討論，更有不少人看錯，以為賴清德要退黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨才是震撼彈」。

「台中燒烤」為何一堆人超愛吃？ 網友曝內行必去名店

一講到台中必吃美食，你會先想到什麼？近日一名網友在網路上抱怨，指出很多人都說到台中必吃燒肉，但他認為價格與食材不成正比，好奇台中燒肉為何這麼有名？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

玉米便宜為何烤的價格翻倍漲？內行人揭2原因：一般人難複製

你去夜市都會買什麼小吃呢？一名網友發文抱怨，指出自己去夜市買烤玉米，秤重後價格竟高達100元，讓他傻眼直呼玉米不是昂貴食材，為何變成烤的價格就翻倍？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。