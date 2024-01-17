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聚餐意見多！「小鳥胃」朋友嫌東嫌西 他怒：沒事別約吃飯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨女性友人「小鳥胃就別約吃正餐」，因為對方吃什麼都會嫌。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨女性友人「小鳥胃就別約吃正餐」，因為對方吃什麼都會嫌。示意圖／Ingimage

朋友聚餐時，若一方嫌東嫌西，一下說自己吃不下，一下又說不喜歡某個食物，最後又說「吃什麼都可以」，可能會讓人翻白眼。日前有位網友抱怨「不想吃飯或是只吃2口就飽的人，可不可以別約人吃正餐？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，批評身旁的女性朋友「不要主動約別人吃正餐，一邊說怕別人會餓，一邊又說吃小火鍋會太多，吃壽司、法餐太貴，吃拉麵太大碗，吃便當不好吃」，他無奈指出「妳這種人就在自家陽台喝西北風就好，約什麼吃飯？」

文章曝光後，有許多網友回應「這種最好約，以後就點一人份，她吃你剩的菜」、「免費的就不會挑剔了吧」、「這種真的很討厭，約吃飯都會說自己在減肥」、「我都帶這種朋友去吃自助餐，想吃什麼自己夾」、「這種人真的很討厭，基本上我都不會約吃飯」、「機車的人會沒有朋友，我不會跟她約下次」、「如果吃2口就飽了，那她還是在家吃就好」、「這種時候叫對方先決定要吃什麼，你再考慮要不要去吃」、「像我小鳥胃都不敢亂約人吃飯，被約吃飯也都吃不下」。

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