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安全帽洗烘機標榜「快速除菌」 內行人稱沒效果：都是智商稅

聯合新聞網／ 綜合報導

有網友發現能夠提供民眾自助使用的「安全帽洗烘機」。圖片來源／臉書「路上觀察學院」
有網友發現能夠提供民眾自助使用的「安全帽洗烘機」。圖片來源／臉書「路上觀察學院

騎機車配戴安全帽能保障騎士安全，但台灣天氣潮濕悶熱，安全帽內襯必須保持清潔，除了確保不會有異味，也防止細菌滋生。有網友近期發現一台「安全帽洗烘機」，讓他好奇清潔效果，引發討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，一台提供民眾自助清洗的安全帽洗烘機，價格為每次50元，標語寫著「您頭每天都在洗，你的安全帽有洗過嗎？」業者強調洗烘機使用3D煙霧乾洗，能將安全帽快速低溫烘乾，達到除菌、除臭的效果，讓原PO感到相當驚訝，「現在科技這麼發達了嗎？」

不過，許多使用過的網友表示這台洗烘機是「智商稅」，沒什麼效果，「我可以很負責任的告訴你，想浪費錢投下去就對了」、「我是賣安全帽的，這真的沒用，只是（微）消毒而已」、「只會香一下，還是拆洗比較好」、「我試過，感覺有點蒸氣消毒而已，基本上髒汙還是髒汙」。

也有網友分享平時清潔安全帽的撇步，「洗安全帽內襯，不實際，倒不如買可以換內襯的，再購買一套內襯，適時的替換及清洗」、「其實只要買內襯可拆，這種問題就解決啦！」、「拆下來用洗衣精泡一下，再用手搓搓就很乾淨了」、「內襯拆下來，包洗衣袋洗一洗比較實在」。

安全帽

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