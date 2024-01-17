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「以為賴清德退黨」新潮流聲明引網炸鍋 鄉民預測：未來恐有新派系

聯合新聞網／ 綜合報導
今（17）日民進黨新潮流辦公室發出新聞稿稱，賴清德不再是新潮流成員。消息一出，瞬間引發網友熱烈討論。聯合報資料照／記者潘俊宏攝影
今（17）日民進黨新潮流辦公室發出新聞稿稱，賴清德不再是新潮流成員。消息一出，瞬間引發網友熱烈討論。聯合報資料照／記者潘俊宏攝影

今（17）日民進黨新潮流辦公室發出新聞稿稱，與總統當選人賴清德討論後，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。消息一出，瞬間引發PTT鄉民熱烈討論，更有不少人看錯，以為賴清德要退黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨才是震撼彈」。

民進黨新潮流辦公室於稍早發出新聞稿，內容指出，和賴清德討論之後，「我們一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員」，宣布民進黨總統當選人賴清德退出新潮流。

消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，「如果選前就退出，我還信」、「有差嗎？」、「這跟陳菊當監察院長，退出民進黨的概念是一樣的嗎？」、「至少公開宣布退出新潮流，還是給推」。還有許多民眾看錯，誤以為賴清德要退出民進黨，「退出民進黨才是震撼彈」、「我還以為退出民進黨了」。

部分網友則推測賴清德未來可能成立新派系，「成立新派系？」、「因為要有賴系了，還有新潮流，很不方便」、「賴系開始收人」、「感覺是想自立門戶了」、「現在起就是賴系的時代了」。

民進黨 賴清德 新潮流 PTT

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