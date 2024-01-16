陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

一名在日本生活的大陸女子，來台旅遊後發現台灣街上開了許多日本連鎖店，販售的商品大多也都附帶日文，讓她感嘆「第一次來台北，玩了一天的感受就是和日本基本沒有區別」，並奉勸在日本生活過的人不要來台灣玩。對此，網友紛紛建議她可以多去不同城市體驗各地文化，或許會有不一樣的感觸。

原PO在《小紅書》發文分享，她初次來台旅遊，第一天先到捷運中山站附近商圈逛街，期間發現周邊有許多日本連鎖店，販售的商品包裝上大多都附帶日文。她還觀察到，台灣物價和日本差不多，不過藥妝店因為加上運費和關稅，所以稍微貴了一些。

由於第一天在中山商圈逛街的體驗，讓原PO感覺如同在日本一樣，缺少台灣特色，直呼「在日本生活的人，真的不要來台灣」，不過最後她也表示，很期待隔天去風景區玩，希望可以看到與日本不同的台灣美景。

貼文發布後，不少網友回應，「如果妳住過日本，到台灣只想去逛街、吃美食，真的沒必要去，去台灣主要是要去看那邊的自然景觀」、「像日本又可以說中文，這是最完美的」、「還不抓緊吃水果啊，又好吃又便宜，日本貴上天吧」、「幾年前去過台灣覺得好好玩，和日本還是很不一樣的」、「台灣消費比日本便宜很多，美食種類遠遠甩日本無數條街」，並建議原PO多到台灣其他城市觀光，別用單一區域以偏概全。