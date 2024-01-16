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直銷業全消失？ 內行人曝2點現況「改名或轉這行」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友覺得身邊從事直銷的同學好像不見了，但內行人點出2事實。示意圖／ingimage
網友覺得身邊從事直銷的同學好像不見了，但內行人點出2事實。示意圖／ingimage

有些人對直銷很反感，擔心自己被不肖業者的話術欺騙，但有一名網友觀察發現，直銷產業近幾年來似乎逐漸消失了。對此，其他網友點出只是改名而已，或是直接轉行賺快錢

一名網友14日以「沒人發現台灣直銷產業近年來都消失了嗎！」為題，在PTT八卦版上發文表示，台灣直銷產業在好幾年前非常盛行，每當身邊很多許久未見的同學朋友突然聯絡，通常就代表著對方要推直銷了。

不過原PO發現，這幾年來直銷產業似乎莫名其妙消失，他直言那些人當初把夢想畫大，結果現在卻一個人影都找不到，也沒看到後來真的成功出現在眼前。他感嘆，「根本就整個廢到笑啊！沒人發現台灣直銷產業近年來都消失了嗎？為什麼會變成這樣啊？真是豈有此理！」

話題拋出後引發網友熱烈討論，有一票人笑回其實是直銷員改行了，「詐騙比較快啊」、「詐騙搶人才」、「直銷還要成本，騙不用」、「詐騙那麼好賺，誰還要拉上下線？」、「詐騙、民調、搞宗教比較好賺」、「都去搞選舉，比較好賺」。還有不少人指出，是直銷改名、改形式了，「現在都開直播賣啊，一樣吧」、「帶貨的基本上就是直銷」、「直銷早就轉型了，哪會跟你直接說直銷，現在都跟你說微商」、「這個現在叫電商，直銷也知道要包裝了好嗎？」、「改個名稱而已，電商、微商、課程、投資」、「現在都什麼微商xxx創辦人，帶領什麼企業品牌」。

詐騙 電商 台灣直銷產業

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