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冬天1穿搭超好看「台人卻不愛」 內行人點出原因：真的不適合

聯合新聞網／ 綜合報導
近日受到寒流侵襲，許多人都穿上冬衣保暖。示意圖／聯合報系資料照片
近日受到寒流侵襲，許多人都穿上冬衣保暖。示意圖／聯合報系資料照片

冬天冷氣團來襲！不少台灣人都會穿上羽絨外套保暖禦寒。對此，有一名網友好奇，觀察日本無論男女都會穿上大衣，反觀台灣卻很少看到，好奇為什麼台灣人很少穿大衣類型服裝。貼文一出後，立刻引起網友熱議，更統整出台灣人不穿大衣的2大原因。

這名網友在PTT以「為什麼台灣人很少穿大衣類型服裝？」為題，指出自己最近看日劇，不管是男生還是女生，很多都會穿大衣服裝，覺得這樣的造型很好看，讓他好奇「為什麼在台灣都很少看到穿大衣打扮的」？

貼文一出後，多數網友認為台灣溫度不夠低，紛紛指出「台灣一年穿幾次」、「沒下雪，穿大衣做啥？」、「不夠冷穿那樣像個傻子一樣」、「你看看現在熱得要死」、「不夠冷，穿了太熱」、「出門穿風衣就夠」、「大衣至少10度以下才能穿」、「氣候不適合」、「台灣一年才冷幾天？」、「熱又重，就算是台北冬天冷的也沒幾天」。

不過，也有網友點出，是台灣人習慣騎機車，才會影響到冬天穿著，紛紛指出「騎車不方便」、「騎車穿冷死」、「穿大衣騎機車很違和」、「騎車或開車就不方便」、「台灣沒這麼冷，而且騎車超不方便」、「騎機車限制了很多服裝和髮型，機車就是一切的元兇」、「騎車你穿穿看，風灌進領口冷死了」。

台灣人 服裝 冷氣團 羽絨外套

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