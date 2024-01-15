邦交國剩12個！跟誰斷交「絕對震撼」 網答案一致：恐惹民怨

2024總統大選才剛落幕，今（15）日卻驚傳位於南太平洋的諾魯共和國（下稱諾魯）宣布與我國斷交，目前我國邦交國數量僅剩12個。對此，有網友在PTT上討論，12邦交國中誰和台灣斷交會「絕對震撼」，引起熱議。

諾魯發布正式聲明稱，為了諾魯共和國與諾魯人民最大利益，將轉向一個中國原則，承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，即起斷絕與台灣「外交關係」。事實上，諾魯曾於2002年與台灣斷交，並向中國大陸建交，不過2005年時再度與我國復交。

目前台灣邦交國僅剩12個，分別為教廷（梵蒂岡）、史瓦帝尼王國（原：史瓦濟蘭）、馬紹爾群島、帛琉共和國、吐瓦魯國、貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與聖文森。對此有網友討論，12邦交國中誰和台灣斷交會「絕對震撼」，並一致點名是「教廷（梵蒂岡）」。

網友認為，台灣有不少天主教徒及政客在選前拜訪過天主教教堂，且梵蒂岡影響力大，若我國與對方斷交，國內人民到政治層面，都可能會掀起類似當年台美斷交時的抱怨、辱罵聲。

不過有鄉民分析，教廷的固有傳統是從不主動斷交，未來應該也不會改變，但其實教廷從1971年底起，便沒有再派任大使、公使來台灣，而是改以「代辦」身分主持台灣館務。

2021年時，《義大利晚郵報》（Corriere Della Sera）指出，大陸曾要求教廷與台灣斷交換取中梵建交，但教廷堅持「先在北京設大使館，再談台梵關係」。據《中央社》報導，我國外交部曾表示「台梵邦誼友好且各項溝通管道暢通」，2021年7月教宗進行手術時，多達92國政要慰問，教廷官網感謝名單上，蔡英文總統列名首位。