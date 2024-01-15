快訊

旅客提早3小時到！怒等安檢怕趕不上飛機 桃機回應了

全校剩5名學生6位教職員 這所學校決定8月起停辦

想去吃到飽「哪間氣氛佳又好吃」？ 網推這2家：目前最棒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問哪間吃到飽餐廳「氣氛好食物又好吃」，引起眾人討論。示意圖／ingimage
一名網友詢問哪間吃到飽餐廳「氣氛好食物又好吃」，引起眾人討論。示意圖／ingimage

台灣有許多吃到飽餐廳，選擇多樣又沒有份量限制，是許多人的最愛。一名網友表示，最近想吃高級一點的吃到飽餐廳，但自己對這方面沒有太多研究，好奇詢問眾人「哪一家吃到飽是氣氛好食物也好吃的？」

原PO近日在PTT發文表示，學生時期會和同學去吃千葉，長大後想吃氣氛好一點、食物水準也夠高的吃到飽餐廳，但目前只吃過辛殿跟馬辣，沒有研究其他更高級的吃到飽，因此好奇詢問網友意見，「價位再高一點也OK，哪一家吃到飽是氣氛好，食物也好吃的？」

文章引發網友討論，其中最多人推薦饗賓集團旗下的「饗饗 INPARADISE」與「饗A Joy」，「饗饗」、「推饗饗，不過很難約」、「目前CP值+環境+服務，最棒就是饗饗」、「問就是饗A」、「當然A Joy」、「看過有些人實際走訪，比較多人推新開的那間（饗A Joy）」。

饗饗INPARADISE位於微風信義百貨46樓，高樓景觀可以看到台北101，十分受歡迎，至少一個月前就要先訂位，價格大約在1000至2000元左右；2023年新開幕的「饗A Joy」位在台北101，是目前全台最高（86樓）、最奢華的吃到飽餐廳，價位落在3000至4000左右。

此外，也有網友推薦其他餐廳，「沒預算限制就是文華東方了」、「晶華柏麗廳好吃」、「Nagomi午餐3.5小時，品質很好」、「島語，三個人吃給我們六人位子，覺得舒服」、「推你一家比較冷門的萬華凱達百宴，空間寬敞東西好吃人不多」。

饗饗是超熱門的吃到飽餐廳。圖／饗賓集團提供
饗饗是超熱門的吃到飽餐廳。圖／饗賓集團提供

台北101全台最頂吃到飽餐廳饗A JOY。圖／饗賓集團提供
台北101全台最頂吃到飽餐廳饗A JOY。圖／饗賓集團提供

吃到飽 餐廳

延伸閱讀

變電箱創意變身超逼真販賣機 網友驚呼：差點掏出錢來

救護車陷坑洞一震！8旬翁「死而復生」 家屬激動喊奇蹟：葬禮都準備好了

地方阿嬤就是狂！鹹酥雞老闆娘「親自下海」 超霸氣標語：不等就滾

IG帳號狂發「超萌貓狗梗圖」 他受騙慘噴上萬：詐騙陷阱

相關新聞

想去吃到飽「哪間氣氛佳又好吃」？ 網推這2家：目前最棒

台灣有許多吃到飽餐廳，選擇多樣又沒有份量限制，是許多人的最愛。一名網友表示，最近想吃高級一點的吃到飽餐廳，但自己對這方面沒有太多研究，好奇詢問眾人「哪一家吃到飽是氣氛好食物也好吃的？」

車輪餅「奶油派」力壓「紅豆派」？網友曝背後1原因：安全牌

車輪餅是台灣受歡迎的小吃之一，常見的內餡包括奶油和紅豆。一名網友分享，最近看到有調查顯示，多數民眾更喜歡吃奶油口味，受歡迎程度遠高於紅豆，讓喜歡吃紅豆內餡的他感到十分驚訝，詢問眾人「難道大家真的更喜歡吃奶油嗎？」

象鼻岩迎第二春酷似萌寵「水豚君」 一票人喜喊：又一個新景點誕生

位於新北市瑞芳深澳的「象鼻岩」，是北海岸著名的自然景觀。因長期受侵蝕、風化，從懸崖岬角延伸至海中的巨岩整體外觀神似大象，在大自然的巧奪天工下，造就一幅壯觀奇景而廣受民眾所知。然而，去年12月象鼻岩的象鼻部分驟然斷裂，使民眾相當扼腕，不過日前一名網友在網上上傳象鼻岩的近況，發現斷鼻後的象鼻岩竟神似一動物，貼文一出引發熱議。

地方阿嬤就是狂！鹹酥雞老闆娘「親自下海」 超霸氣標語：不等就滾

一名網友分享，高雄有間鹹酥雞店的標語十分顯眼，內容更讓他直呼「很霸氣」，照片一出也笑翻一票網友，紛紛表示「地方阿嬤94狂」、「超派鹹酥雞」。

爸爸自製秘密基地！女兒只花兩小時瞬間佔領 四年後一幕笑壞網友

許多人在孩提時代，或許憧憬著擁有屬於自己和死黨的「秘密基地」，可以在裡頭徹底玩耍。一位日本爸爸網友，過去就曾經在家裡頭，打造屬於自己的秘密基地，然而如今幾年過去，本來應該是讓他放鬆的秘密基地，卻有截然不同的發展。

多數台人很安靜？他驚選後這群人被輾壓 網點頭：一投就知道

2024總統大選於昨（13）日結果出爐，引起許多民眾熱議。近日，有網友在PTT上表示，網路上那些霸佔社群聲量的人，在選後已被證實為少數人，而代表多數的那群人卻幾乎沒什麼聲音，「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。