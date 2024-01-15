想去吃到飽「哪間氣氛佳又好吃」？ 網推這2家：目前最棒

台灣有許多吃到飽餐廳，選擇多樣又沒有份量限制，是許多人的最愛。一名網友表示，最近想吃高級一點的吃到飽餐廳，但自己對這方面沒有太多研究，好奇詢問眾人「哪一家吃到飽是氣氛好食物也好吃的？」

原PO近日在PTT發文表示，學生時期會和同學去吃千葉，長大後想吃氣氛好一點、食物水準也夠高的吃到飽餐廳，但目前只吃過辛殿跟馬辣，沒有研究其他更高級的吃到飽，因此好奇詢問網友意見，「價位再高一點也OK，哪一家吃到飽是氣氛好，食物也好吃的？」

文章引發網友討論，其中最多人推薦饗賓集團旗下的「饗饗 INPARADISE」與「饗A Joy」，「饗饗」、「推饗饗，不過很難約」、「目前CP值+環境+服務，最棒就是饗饗」、「問就是饗A」、「當然A Joy」、「看過有些人實際走訪，比較多人推新開的那間（饗A Joy）」。

饗饗INPARADISE位於微風信義百貨46樓，高樓景觀可以看到台北101，十分受歡迎，至少一個月前就要先訂位，價格大約在1000至2000元左右；2023年新開幕的「饗A Joy」位在台北101，是目前全台最高（86樓）、最奢華的吃到飽餐廳，價位落在3000至4000左右。

此外，也有網友推薦其他餐廳，「沒預算限制就是文華東方了」、「晶華柏麗廳好吃」、「Nagomi午餐3.5小時，品質很好」、「島語，三個人吃給我們六人位子，覺得舒服」、「推你一家比較冷門的萬華凱達百宴，空間寬敞東西好吃人不多」。

饗饗是超熱門的吃到飽餐廳。圖／饗賓集團提供