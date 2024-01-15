車輪餅「奶油派」力壓「紅豆派」？網友曝背後1原因：安全牌

車輪餅是台灣受歡迎的小吃之一，常見的內餡包括奶油和紅豆。一名網友分享，最近看到有調查顯示，多數民眾更喜歡吃奶油口味，受歡迎程度遠高於紅豆，讓喜歡吃紅豆內餡的他感到十分驚訝，詢問眾人「難道大家真的更喜歡吃奶油嗎？」

原PO近日在PTT發文表示，網路上有人統計民眾喜歡的車輪餅口味，選奶油的人竟然比紅豆壓倒性地多，奶油口味支持度將近八成，紅豆口味則僅有大約兩成。原PO認為，奶油太軟糊，而且各家品質不一，「車輪餅美味之處，不就是要吃那個內餡紅豆顆粒嗎？」好奇詢問網友們意見。

文章一出，掀起網友的車輪餅口味之爭。部分網友力挺紅豆，「紅豆正統，奶油我不行」、「內行選紅豆」、「奶油吃多了很噁」；但多數人還是更喜歡奶油，「奶油真的是最好吃的」、「奶油派最高，一定要把奶油餡灌爆流出來，超爽」、「紅豆吃起來這麼不順卡卡的，當然選奶油」、「吃完牙齒有紅豆皮」、「無法接受紅豆」、「很多人不吃紅豆」。

許多人推測奶油完勝紅豆的原因，選安全牌不易踩雷，可能是台灣車輪餅內的紅豆餡都不好吃，「紅豆做得好吃的店超少」、「太多用花豆混當紅豆的」、「純紅豆的太少了，很多都混花豆」、「25元很難有好吃的紅豆」、「台灣沒幾個店家紅豆餡做得好吃的」、「我也愛紅豆，但怕雷，還是奶油比較安全」、「紅豆很多煮得很乾，再加上麵皮也乾的話很難吞」。

此外，也有些網友點名其他口味，「我蘿蔔絲派」、「OREO奶油雙拼無敵的吧」、「只吃起司」、「我花生芝麻派的」、「我吃芋泥或地瓜口味」。