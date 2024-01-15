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象鼻岩迎第二春酷似萌寵「水豚君」 一票人喜喊：又一個新景點誕生

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享象鼻岩斷鼻後的近況，發現斷鼻後的象鼻岩竟神似一動物，引發熱議。圖片來源/FB「基隆人日常」
近日有網友分享象鼻岩斷鼻後的近況，發現斷鼻後的象鼻岩竟神似一動物，引發熱議。圖片來源/FB「基隆人日常

位於新北市瑞芳深澳的「象鼻岩」，是北海岸著名的自然景觀。因長期受侵蝕、風化，從懸崖岬角延伸至海中的巨岩整體外觀神似大象，在大自然的巧奪天工下，造就一幅壯觀奇景而廣受民眾所知。然而，去年12月象鼻岩的象鼻部分驟然斷裂，使民眾相當扼腕，不過日前一名網友上傳象鼻岩的近況，發現斷鼻後的象鼻岩竟神似一動物，貼文一出引發熱議。

一名網友在FB社團「基隆人日常」發文，該網友前去觀賞「斷鼻象鼻岩」，不料竟意外發現，斷了鼻的象鼻岩變得酷似「水豚君」。從照片中顯示，一隻趴著的水豚趴在海邊，恰巧在頭上有兩處凸起，形似水豚小巧的耳朵，而臉上一處岩石刻痕正好像是瞇著眼睛，鼻頭處如同鼻孔的陰影更是畫龍點睛，相似程度也讓原PO不禁感嘆，「象鼻岩可以更名叫水豚君岩了」。

有網友前去觀賞「斷鼻象鼻岩」，意外發現斷了鼻的象鼻岩與水豚君相似度極高。圖左來源/FB「基隆人日常」、圖右來源/ingimage
有網友前去觀賞「斷鼻象鼻岩」，意外發現斷了鼻的象鼻岩與水豚君相似度極高。圖左來源/FB「基隆人日常」、圖右來源/ingimage

貼文發布後，網友直呼「這也太像了」、「水豚君岩好可愛耶」、「有像耶」、「斷鼻岩開拓第二春」、「生命自己找到了出路」、「愛死！水豚君岩很可以」、「水豚岩比象鼻岩吸引人」、「可以欸！莫名升格為萌寵了，水豚岩」、「卡皮巴拉岩」、「真的很像欸好可愛」、「別急，東北季風是最棒的雕塑師」、「現在可以正式變深澳水豚岩了，又一個新景點誕生」。

台灣知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷。圖為斷裂前的象鼻岩。（本報資料照片）
台灣知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷。圖為斷裂前的象鼻岩。（本報資料照片）

象鼻岩 水豚 觀光景點

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