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爸爸自製秘密基地！女兒只花兩小時瞬間佔領 四年後一幕笑壞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在家中打造「秘密基地」，舒適又安寧。圖擷自twitter
一位日本網友在家中打造「秘密基地」，舒適又安寧。圖擷自twitter

許多人在孩提時代，或許憧憬著擁有屬於自己和死黨的「秘密基地」，可以在裡頭徹底玩耍。一位日本爸爸網友，過去就曾經在家裡頭，打造屬於自己的秘密基地，然而如今幾年過去，本來應該是讓他放鬆的秘密基地，卻有截然不同的發展。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「neco_engineer」分享，過去他曾經在家中的一角，打造一個屬於他的「秘密基地」。這個基地設有暖桌、電腦與電玩主機設備，以及他喜歡的書籍、遊戲和水果等等，本來應該是要讓自己能夠好好放鬆的地方。

然而，就在秘密基地完成後2個小時，這裡立刻就被他的兩位女兒發現，拿起搖桿開始打電動。4年後的現在，更是完全被兩位女兒佔據，變成他們看動畫、休閒的空間，旁邊還多添了一張桌子。不過身為父親，看到女兒玩得這麼開心，內心也覺得欣慰。

爸爸在家中打造的「秘密基地」，已經完全變成兩個女兒的屬地。圖擷自twitter
爸爸在家中打造的「秘密基地」，已經完全變成兩個女兒的屬地。圖擷自twitter

其他網友也紛紛表示「感覺很歡樂耶」、「完全被佔領了笑死」、「大家都喜歡秘密基地」、「哭了，這就是幸福」、「桌子越來越多，好像都市開發一樣」、「竟然四年了嗎」、「這就是當爸爸的宿命嗎」、「在看藥師少女的獨語」、「雖然原po可能會失望，但某種層面上這是最好的發展」。

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