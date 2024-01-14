多數台人很安靜？他驚選後這群人被輾壓 網點頭：一投就知道

2024總統大選於昨（13）日結果出爐，引起許多民眾熱議。近日，有網友在PTT上表示，網路上那些霸佔社群聲量的人，在選後已被證實為少數人，而代表多數的這群人卻幾乎沒什麼聲音，「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎！」

原PO指出，在選前幾乎霸佔所有社群聲量的那群人們，一直到現在只要被說是少數人，就會發動群起攻擊，但可怕的是「真正代表多數人的那群人，竟然從頭到尾都沒什麼聲音！」

原PO說明，先前在網路上基本很少看見其他人的存在，「明明一堆文章都在酸，卻很少看見他們出來反駁」，可是這些人的數量竟多到輾壓另一群社群聲量高的少數人，不禁驚訝直呼「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎！」

貼文一出，瞬間引起網友討論，「不同年齡層對於網路使用習慣不同，這也是事實」、「決定走勢的人口們，根本不知道你們在網路上吵翻天」、「因為多數人沒那麼多時間吵架，選擇沉默而已」、「我媽這輩子都投藍，今天聽她說投賴，我下巴都掉下來，之前一點徵兆都沒有顯露」、「身邊超多這種人，中產階級的八年過得其實不錯，過程也不會表態，一投就知道了」。