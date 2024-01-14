2028「盧柯配」上戰場？ 藍粉喊這人一定要出來選：馬英九傳人
2024大選落幕，民進黨「賴蕭配」以558萬票小贏國民黨「侯康配」的467萬票，民眾黨「柯盈配」則奪下369萬票。有網友推測，2028總統大選可能再度藍白合，藍營很可能推台中市長盧秀燕出馬，好奇屆時會是「盧柯配還是柯盧配」？對此，不少網友認為比起盧秀燕，台北市長蔣萬安才是代表國民黨參戰總統的頭號人選。
有網友在PTT發文指出，依照過去大選、以2000～2004的情況來看，選舉後的老二會跟老三合作，因此2028總統之戰有可能藍白合，屆時國民黨應該會派盧秀燕出馬，並與民眾黨柯文哲攜手參戰，只是不曉得會是「盧柯配或柯盧配」？
對此，網友紛紛表示，「肯定盧柯的啦」、「盧不可能副」、「柯要政黨票一定選到底」、「下次應該是盧，她沒落跑，看這次投票台中人也挺，她有底氣，阿北要拚輪替只有當她副手」；也有人表示，「桃園這次民進黨都沒了，盧政配也可以？」
另外，也有許多人指出，比起盧秀燕，台北市長蔣萬安才是頭號人選，「蔣萬安一定要出來選總統」、「蔣萬安啊，馬英九傳人，KMT救星」、「柯蔣配吧，看要讓幾％」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言