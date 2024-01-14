立委當選名單「3戰神」齊聚 一票人嗨喊：比八點檔好看

2024總統立委落幕，立委當選名單揭曉，有網友發現這次立法院有一堆「戰神」，且國民黨韓國瑜、民進黨王世堅、民眾黨黃國昌「三大頭」齊聚，讓不少人認為接下來立法院會很熱鬧，網友也嗨翻直呼超期待。

原PO在PTT發文表示，他發現這次立委當選名單中，立法院各路戰神齊聚，國民黨立委有韓國瑜、謝龍介、徐巧芯等人，民進黨立委則有王世堅、邱議瑩、黃捷、范雲、王定宇等，以及民眾黨的黃國昌、黃珊珊，「相信接下來的立法院會很熱鬧，大家有開始期待立法院大亂鬥了嗎？」

貼文引發網友熱烈討論，「比八點檔好看，期待」、「黃金陣容，每天都有新聞可以配飯」、「應該很精彩」、「這真的是全明星陣容欸」、「史上最強卡司」、「各路戰神雲集」、「一定超有趣」、「真的是黃金陣容，回到民國80年的感覺」、「東漢末年的感覺」、「讓立院再次變成武打片」、「最好回到阿扁時代那種熱鬧的感覺」。

許多網友表示，十分期待未來立法院戰場，「等著看那個男人金句連發了」、「韓總質詢一定超好笑」、「有黃國昌我就超期待」、「不要忘了亭妃姊」、「對戰組合感覺就很精彩」、「期待恰吉大戰韓國瑜」、「光頭對戰咆哮獸」、「黃國昌VS韓國瑜，頂尖對決」、「黃捷VS韓國瑜，水喔」、「龍介對戰扶龍王，感覺有戲」。