台灣2028可否政黨輪替？ 網提「1組合」：正副調換都很有機會

2024總統大選三腳督，民進黨候選人賴清德幾乎保持一路領先，而競爭對手國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲稍早自行宣布敗選，確定由民進黨再度拿下執政權。對此，一名網友直呼，「下次要怎麼政黨輪替？是不是只有藍白合，否則沒有第二條路？」

一名網友以「2028年，政黨輪替的機會有多大？」為題，在PTT發文感嘆：「第三名的白粉們，打算2028還想要再輸一次？請問這次選到第三名，下次要怎麼政黨輪替？是不是只有藍白合，否則沒有第二條路？白粉們還打算義無反顧輸一次嗎？2028年，這些年輕人的票，會甘願投給第二名了嗎？」

對此，網路掀起兩派論戰，有些網友不看好：「藍白合也不會贏」、「永遠一黨獨大了」、「（機率）0，賴鐵定選連任」、「2028不用選了，無限連任」、「還2028，現在總統一次都8年的」、「要開始綠色統治時期吧」。

但也有人樂觀表示看好「柯文哲、盧秀燕」組合，不論誰正誰副都有滿大機會，「如果國民黨推的人選不錯，可」、「柯盧或盧柯應該都很有機會」、「盧大媽很強啦，柯如果願意跟盧合作的話」、「這次不藍白合真的是失策」、「（機率）很大吧，藍白肯定要合的」、「第三還有這樣票數，是真的有機會」。