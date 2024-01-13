快訊

2024不分區立委／藍綠個別搶下13席、民眾黨8席 前進立院名單一次看

侯友宜吞敗…國民黨內除砲轟黃珊珊 再劍指「三大戰犯」

全軍覆沒告別國會舞台 黃國昌成壓垮時代力量最後一根稻草

柯文哲宣布敗選！他盼重新贏回國家 網曝「深耕方向」：才有2028門票

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨正副總統候選人柯文哲（右）、吳欣盈（左）晚間八時抵達總部現場發表談話，柯文哲強調此次選舉已創下許多奇蹟，他也向支持者表示「我不會放棄」。記者葉信菉／攝影
民眾黨正副總統候選人柯文哲（右）、吳欣盈（左）晚間八時抵達總部現場發表談話，柯文哲強調此次選舉已創下許多奇蹟，他也向支持者表示「我不會放棄」。記者葉信菉／攝影

2024總統大選話題持續，隨著開票到晚上9時，選舉結果幾乎已經明朗。民眾黨候選人柯文哲以逾368萬的票數位居最後，稍早發表了敗選宣言，有網友就好奇發問，民眾黨未來的深耕方向有甚麼更好的策略？

一名網友以「民眾黨如何深耕下一個4年」為題，在PTT八卦版發文表示，經歷這次大選，民眾黨在過程當中累積了不少輔助，應該好好收拾心情。至於下次該如何進步，原PO建議，可以思考如何深耕下一個4年的老年票跟地方立委，而他也問廣大網友「有什麼更好的策略呢？」

對此，許多網友們回應：「記得不要再亂簽約了」、「議員、縣市長選舉」、「保護好新竹市長唯一的舞台吧」、「讀一遍時代（力量）跟親民黨歷史，不要重蹈覆轍」、「農地深耕」、「去選下屆市長」、「策略就是堅持做對的事」、「地方選舉能多拿幾個席次，才有2028的門票」、「講真的先深耕新竹啦，然後2028跟盧（秀燕）合作」、「乖乖深耕地方，從竹苗開始出發」，但也有人直言，「這次輸侯友宜太傷了，輸掉根基了」、「國民黨下次有盧秀燕，很難拚」。

根據《聯合新聞網》開票數字，柯文哲晚間9時30分以368萬多的票數、26.46%的得票率排名最後，他稍早於新莊全國競選總部發表談話，強調每張選票都是大家的肯定，在首次與藍、綠營的對決中，是成功邁出的一腳步，民眾黨至少成為一個關鍵的在野力量，未來不會辜負大家的期望，會繼續守護未來、贏回國家。

民眾黨 柯文哲 大選

延伸閱讀

當市長8年！柯文哲在北市得票率僅第3 台北人怒噴原因

賴侯柯對決超緊繃 網友點1關鍵：他下屆總統大選仍值得一戰

柯文哲選前之夜破30萬人仍輸 網解：白的極限只是藍綠的底限

2024總統大選開票結果／柯文哲發表敗選宣言 宣示4年後要把國家贏回來

相關新聞

台灣2028可否政黨輪替？ 網提「1組合」：正副調換都很有機會

2024總統大選三腳督，民進黨候選人賴清德幾乎保持一路領先，而競爭對手國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲稍早自行宣布敗選，確定由民進黨再度拿下執政權。對此，一名網友直呼，「下次要怎麼政黨輪替？是不是只有藍白合，否則沒有第二條路？」

柯文哲宣布敗選！他盼重新贏回國家 網曝「深耕方向」：才有2028門票

2024總統大選話題持續，隨著開票到晚上9時，選舉結果幾乎已經明朗。民眾黨候選人柯文哲以逾368萬的票數位居最後，稍早發表了敗選宣言，有網友就好奇發問，民眾黨未來的深耕方向有甚麼更好的策略？

開票落後有機會居上？網熱議「當年這1人」精彩逆轉：墊底開外掛

2024總統立委大選下午4時起開票，許多民眾對選情十分關注，緊盯著開票頁面。PTT就有網友討論，看到支持的候選人暫時落後，心情十分複雜，好奇是否「還有反攻為勝的可能性？」貼文一出，引起鄉民熱議，紛紛點名當年逆轉勝出的...

賴侯柯對決超緊繃 網友點1關鍵：他下屆總統大選仍值得一戰

2024總統立委大選今（13）日登場，投票時間已於下午４時截止，開票初期，民眾黨候選人柯文哲一度領先，不過後來被兩競爭者追上，由民進黨總統候選人賴清德暫時位居第一。網友緊張得上網發文，「究竟誰可以笑到最後？」還有人點出1關鍵，「柯P下一屆仍然值得出來一戰」。

2024選舉持續開票！侯緊追賴清德 網紅視網膜曝「最好奇」1結果

2024大選話題持續延燒，網紅視網膜（陳子見）今（13）日下午也跟上時事，在臉書發文透露，「今天的開票比起誰第一，我真的比較想知道誰是第三」，對此，有網友直呼真的很難猜。

好想看開票！她問誰投完票還得趕上班？ 釣一票苦主：可憐輪班仔

2024總統大選於今（13）日登場，由於是星期六，仍有部分民眾需到班，若想準時投票，便須趕著第一波或利用午休時間去投票。稍早就有一名女網友發文抱怨，為了投票提早1小時起床，投完票就立刻趕去上班，也沒辦法看到開票，讓她無奈直呼「好可悲」。對此，有網友同感，「這我，可憐輪班仔」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。