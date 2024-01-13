柯文哲宣布敗選！他盼重新贏回國家 網曝「深耕方向」：才有2028門票

2024總統大選話題持續，隨著開票到晚上9時，選舉結果幾乎已經明朗。民眾黨候選人柯文哲以逾368萬的票數位居最後，稍早發表了敗選宣言，有網友就好奇發問，民眾黨未來的深耕方向有甚麼更好的策略？

一名網友以「民眾黨如何深耕下一個4年」為題，在PTT八卦版發文表示，經歷這次大選，民眾黨在過程當中累積了不少輔助，應該好好收拾心情。至於下次該如何進步，原PO建議，可以思考如何深耕下一個4年的老年票跟地方立委，而他也問廣大網友「有什麼更好的策略呢？」

對此，許多網友們回應：「記得不要再亂簽約了」、「議員、縣市長選舉」、「保護好新竹市長唯一的舞台吧」、「讀一遍時代（力量）跟親民黨歷史，不要重蹈覆轍」、「農地深耕」、「去選下屆市長」、「策略就是堅持做對的事」、「地方選舉能多拿幾個席次，才有2028的門票」、「講真的先深耕新竹啦，然後2028跟盧（秀燕）合作」、「乖乖深耕地方，從竹苗開始出發」，但也有人直言，「這次輸侯友宜太傷了，輸掉根基了」、「國民黨下次有盧秀燕，很難拚」。

根據《聯合新聞網》開票數字，柯文哲晚間9時30分以368萬多的票數、26.46%的得票率排名最後，他稍早於新莊全國競選總部發表談話，強調每張選票都是大家的肯定，在首次與藍、綠營的對決中，是成功邁出的一腳步，民眾黨至少成為一個關鍵的在野力量，未來不會辜負大家的期望，會繼續守護未來、贏回國家。