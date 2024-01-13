賴侯柯對決超緊繃 網友點1關鍵：他下屆總統大選仍值得一戰

2024總統立委大選今（13）日登場，投票時間已於下午４時截止，開票初期，民眾黨候選人柯文哲一度領先，不過後來被兩競爭者追上，由民進黨總統候選人賴清德暫時位居第一。網友緊張得上網發文，「究竟誰可以笑到最後？」還有人點出1關鍵，「柯P下一屆仍然值得出來一戰」。

今年總統大選選情激烈，《聯合新聞網》最新數據顯示，目前賴清德以逾300萬的票數名列第一；第二是國民黨侯友宜，獲得250多萬追在身後；末位則是民眾黨候選人柯文哲，得票數逾200萬。一位鄉民緊張發文道，「我看台視三分軒輊，一直跳來跳去，票數都很近，現在到底誰該崩潰？感覺誰都有機會翻車？好扯喔，今年，究竟誰可以笑到最後？」

對此，網友們熱烈回應，「覺得快暈倒了」、「票要開到什麼時候」、「東森一直柯賴麻花捲」、「TVBS也是，柯賴麻花」、「台視心臟不好的不要看，超級麻花捲」、「不期不待，反正民眾黨政黨票夠高就好」。

另有PTT網友分析，民眾黨的關鍵是立委席次，尤其不分區政黨票決定未來去留，「看起來未來4年，民眾黨只會更強大，柯P下一屆仍然值得出來一戰，跟2012年的小英一樣，原以為這一戰就再也看不到柯P，沒想到這真的是他的總統路第一戰」。