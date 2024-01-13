開票落後有機會居上？網熱議「當年這1人」精彩逆轉：墊底開外掛

2024總統立委大選下午4時起開票，許多民眾對選情十分關注，緊盯著開票頁面。PTT就有網友討論，看到支持的候選人暫時落後，心情十分複雜，好奇是否「還有反攻為勝的可能性？」貼文一出，引起鄉民熱議，紛紛點名在2004年總統大選反攻勝出的民進黨時任總統陳水扁。

一名網友在PTT發文，他指出，目前自己支持的人落後了，但仍抱著一絲期待詢問網友，「歷史上有發生過一開始落後，之後超車的案例嗎？」

貼文一出，網友幾乎一面倒表示有難度，「常態分布的話，可能性不高」、「結果已經很明顯了」、「你以為可以打開加速器嗎？」、「如果差距不大還有機會，不然…」、「趨勢大概出來了」、「沒有，真的別想了」、「票開到百萬左右就差不多了」。

不過，也有一派鄉民紛紛點名陳水扁，指出他在2004年總統大選，曾以極小的票數差距，從票數墊底到最後超車國民黨的連戰，「有啊，超到翻車」、「印象阿扁好像是後來居上」、「當然有啊，先別妄自菲薄」、「阿扁一路落後到最後逆轉」。

另外，也有人點名謝長廷、拜登等人都有翻盤的經驗，「謝長廷第一次就真的一路落後到最後翻盤」、「不就拜登，那時候還洗一波作假」、「拜登本來連黨內初選都差點輸掉」。