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2024大選三強鼎立最緊張？ 一票網友駁「這年」對撞等級才經典

聯合新聞網／ 綜合報導
網友問2024大選是否歷年最緊張，不過被一票人反駁。圖為2024總統立委選前之夜，嘉市民主嘉年華在民主聖地地標中央噴水圓環決戰。記者魯永明／攝影
網友問2024大選是否歷年最緊張，不過被一票人反駁。圖為2024總統立委選前之夜，嘉市民主嘉年華在民主聖地地標中央噴水圓環決戰。記者魯永明／攝影

2024總統大選今（13）日登場，許多人紛紛前往投票所，也有人發現似乎更多年輕人出門投票了。一名網友好奇發問，今年選舉變成三股勢力競爭，「是不是歷年大選最緊張的一次？」

一名PTT網友在政治黑特版上發文表示，從1996年開放民選以來，總統選舉從來都是兩強對決，今年變成三足鼎立，也讓選情感到緊繃。網友感嘆2002年就能投縣市長大選的自己，這次竟然在投票前一晚，因為太擔心選情結果，而半夜都睡不好覺，他詢問道：「這次是歷年大選最緊張的一次嗎？」

話題一出，引發網友熱烈討論，有人出聲回應：「我心如止水欸…」、「緊張在哪？」、「代表你很年輕，青春無敵」、「2008至2016都蠻無聊的，其實」、「這次蠻無聊的，只看國會而已」、「沒緊張過，投完票就沒我的事了」、「這次超不緊張的，比較多的是好奇，感覺會有很多變數」、「這次比2020年無聊，跟2016年選舉差不多而已」。

但不少人指出，2004年的總統選舉才是真正緊張的一次，「2004真的太戲劇性，很難超越」、「2004年的對撞等級才是經典」、「2004簡直像是九局下兩出局大逆轉」、「2004才刺激，票數差2萬票而已」、「2004那時候我才國小，學校都能聽到討論」、「除了04，其他每次都知道結局了啊」、「2004那年才是史詩級緊繃」。

事實上，在2004年選舉中，民進黨時任總統陳水扁以不到3萬票的微小差距，打敗國民黨的連戰。而在投票日前一天，陳水扁與搭檔呂秀蓮遇槍擊，對此，也有網友直言：「投票前一天2顆子彈翻盤，應該沒人想到」、「2004年現任總統遭槍擊，票數咬得超近」、「04真的刺激，那時候才國中而已，下課就聽到2顆子彈怎樣怎樣的」。

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