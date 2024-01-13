好想看開票！她問誰投完票還得趕上班？ 釣一票苦主：可憐輪班仔

2024總統大選於今（13）日登場，由於是星期六，仍有部分民眾需到班，若想準時投票，便須趕著第一波或利用午休時間去投票。就有一名女網友發文抱怨，為了投票提早1小時起床，投完票就立刻趕去上班，也沒辦法看到開票，讓她無奈直呼「好可悲」。對此，有網友同感，「這我，可憐輪班仔」。

女網友在PTT發文詢問「有人投票完馬上上班嗎？」她表示自己現在已經投完票坐在辦公室裡了，早上因為怕上班遲到，還特地提前起床，「結果投票才五分鐘不到」。她忍不住抱怨，「好想看開票，代辦事項一大堆，我為什麼坐在這裡？」

貼文一出，不少今日還上班的網友紛紛表示，「這我，可憐輪班仔」、「我啊，公司給2小時外出時間投票」、「有，我女友請假一小時去投」、「上班午休投票，給你參考」、「我早上投完票，下午再去輪班，等開票結果」、「有，但可以投票我已經很感恩了」、「有，9點上班，講一下晚15分鐘到，然後領雙倍薪」、「上班中，主管說中午吃飯時間投」、「公司給兩小時投票，投完趕上班」。

勞動部說明，根據《勞基法》第37條規定，投票日當天是放假日，若當天剛好是勞工原先的工作日，且勞工具有投票權的話，雇主依法須讓勞工放假1日、工資照給。雇主若徵得具投票權勞工同意「在投票日出勤工作」，應不妨礙其投票，並加給當日工資；雇主未依法給假、給薪者，可處2萬至100萬元罰鍰，並補給工資；勞工權益若受損害，可向工作所在地勞工行政主管機關申訴。