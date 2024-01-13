投票率超高代表什麼？網友回：代表原本懶得投的年輕人都有投

今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票，因為天氣放晴，許多地方傳出投票率可能比往年要高的情形。有網友在PTT版詢問大家：「投票率超高代表什麼？」，引起網友熱議。

原PO表示，自己在上午8點前即抵達投票所，趕第一波投票。在投完票之後，發現陸續湧入投票所的人潮「不輸辦年貨」，讓他好奇上網詢問：「投票率這麼高，會有什麼影響嗎？」、「誰在瑟瑟發抖？」，引起網友熱議。

網友見文紛紛表示：「穩了」、「代表有人要下台」、「看誰的票被催出來了」、「能否創造歷史就看自己手中的一票了 」。有網友也覺得：「代表平常懶得投的年輕人有去投」、「希望年輕人投票率能破紀錄」、「只會鍵盤說要投票的終於去投了」。

但有網友說：「上次還不是一樣超高」、「每年都這樣啊」，也有人覺得：「這次真的比較多人，第一次投票要排」。還有人打趣地說：「代表晚上崩潰的人越多」、「碎紙機發大財」、「代表生氣的人多了」。