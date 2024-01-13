變同學會？他大選投票巧遇班導、小學同學 網友苦笑：我遇到初戀對象

今天是總統、立委大選日，許多人的投票區多是家裡附近的學校，也因此很可能在投票時遇到以前學生時期的老師或同學。PTT網友討論，他每次投票都會遇到同學，今天也巧遇國中班導、兩個國小同學。有網友表示，他甚至在投票所遇到初戀，也有人的國中老師擔任選務人員。

一名網友在PTT發文詢問「今天在投票所遇到多少故友？」他表示，無論時間點為何，他每次至投票所投票，都會遇到以前認識的同學或朋友，由於學區相同，也最常遇到國小、國中同學。

該網友說，今天到投票所投票，他首先巧遇國中班導，接著又遇到兩位國小同學，他好奇「那今天各位又遇到了誰？」

其他人則留言「我遇到小學同學啦」、「遇到第一任」、「我遇到小學班導師當選務人員」、「上次選總統遇到國中的美術老師來當選務人員，頭髮白了些，依然親切」、「前女友」。

另外有人留言「投票所空空如也，碰不到」、「天氣太好，可能16點後排隊的繼續投」、「我買了新房，戶籍遷走了」、「以前當兵抽籤遇到兒時玩伴，他排我前面把最後一支海陸抽走」「父母把老房子賣了買電梯大樓」。