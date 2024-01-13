回「嘉」投票驚覺沒帶身分證 他半夜北上又南下：累死還狂被罵

今天是總統及立委大選，投票時間截至今日下午4點為止。一名網友昨天就從台北返回嘉義老家，準備投票，想不到到家才發現忘記帶身分證，他只好認命帶妹妹、同學一起回台北拿身分證。其他人大讚他的作為，直呼「台灣靠你拯救了」。

一名網友在PTT發文表示，他為了投票，昨天便從台北返回嘉義老家，想不到打開皮包發現只帶到健保卡，忘記帶回身分證，然而投票必須攜帶身分證、印章等，若沒有身分證不得參與投票。

該網友崩潰怒喊三字經，他的妹妹要他一定要回去拿，他只好認命開車北上，順便還帶著妹妹、同學一同北上再南下，他無奈表示，一路被他的妹妹罵到中壢休息站，他最終更新狀態，終於拿到身分證，直呼「累死了，還一路從嘉義被唸到台北」。

其他人則留言「一定要的吧」、「是，快回來拿」、「就只有身分證不能不帶，所以快拿吧」、「身分證這種東西還忘了帶」、「身分證沒有隨身攜帶你真的很勇」、「義無反顧，拚一次」、「注意交通安全」、「不要讓自己後悔就好」、「回去拿，缺你這一票」、「英雄，請回去拿吧，台灣靠你了」。

有人提出其他建議，留言「快叫友人帶下來」、「叫lalamove送，比自己回去來回要快省錢」、「早上搭高鐵回去拿，衝一波」、「不要衝了，趕快多拉兩票補回來就好」、「用快捷寄」、「不用了，不差你這票」、「你可以叫人拿下來」。