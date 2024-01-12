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台灣哪場集會人潮最多？ 過來人指這場「集結200萬人」：不可能被超越

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日晚間於凱道舉辦造勢。記者黃義書／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日晚間於凱道舉辦造勢。記者黃義書／攝影

2024大選投票前一天晚上的選前之夜，各政黨無不強力動員，吸引大批支持者到場助陣。對此，有網友好奇詢問，不少人會選擇在凱達格蘭大道（下稱凱道）舉辦造勢活動，「歷史上最多人、聲勢最大的集會活動是哪場？」話題一出，引發許多網友熱烈討論。

原PO在PTT發文詢問，在《集會遊行法》頒布過後，當民眾有對重要議題有訴求時，或是要舉辦造勢活動，凱道都是相當熱門的地點，因此他好奇提問，台灣歷史上，出動最多人、聲勢最龐大的集會活動是哪一場？當時的參與人數是多少人？

貼文一出，網友不約而同指出這場「百萬人民倒扁運動」，「紅衫軍第一名吧」、「紅衫軍，真正癱瘓台北交通」、「紅衫軍是這輩子看過最誇張的一次」、「紅衫軍那真的跟革命沒兩樣」、「紅衫軍那個超級瘋狂的」、「紅衫軍吧，那個人數真的前無古人」、「紅衫，從火車站走到補習班都是紅衣，怕」、「倒扁那時蠻可怕的」。

2006年10月10日，反貪倒扁總部發起天下圍攻行動，紅衫軍在國慶典禮結束後，由總指揮施明德臨時下令從車站遊行至忠孝東路，形成一條壯觀的紅河。圖／聯合報系資料照片
2006年10月10日，反貪倒扁總部發起天下圍攻行動，紅衫軍在國慶典禮結束後，由總指揮施明德臨時下令從車站遊行至忠孝東路，形成一條壯觀的紅河。圖／聯合報系資料照片

「百萬人民倒扁運動」，又稱「倒扁紅衫軍運動」，由民進黨前主席施明德於2006年8月發起。當年時任總統陳水扁政府爆發貪汙事證，施明德在匯集超過百萬人民支持後，於同年9月9日，號召民眾於凱道靜坐、遊行示威。當時作為主辦單位的倒扁總部宣稱有超過百萬人參與活動，不過據台北市警察局估計遊行約有36萬人參加。

反貪倒扁紅衫軍聲勢浩大。圖／聯合報系資料照片
反貪倒扁紅衫軍聲勢浩大。圖／聯合報系資料照片

此外，有不少網友提及「228百萬人手牽手護台灣」，這場台灣歷史上規模最大、人數最多的運動，「牽手護台灣吧」、「228手牽手」、「肯定是牽手護台灣」、「牽手護台灣啦，而且理論上不可能被超越」、「牽手護台灣吧？整條貫穿台灣南北」、「你沒有限制地點的話是牽手護台灣啊」、「牽手護台灣200萬人」。

二二八牽手護台灣活動，在苗栗三義、台中后里高架橋路段，參加人潮排成蜿蜒長龍。圖／聯合報系資料照片
二二八牽手護台灣活動，在苗栗三義、台中后里高架橋路段，參加人潮排成蜿蜒長龍。圖／聯合報系資料照片

「228百萬人手牽手護台灣」發生於2004年2月28日，在台灣西部的政治性遊行活動，約有200萬人參與，眾人以牽手方式排列成500公里的人鏈，北起基隆市和平島，南到屏東縣的佳冬鄉，成為台灣史上人數最多、規模最大的運動。

二二八手牽手護台灣最後一站屏東縣昌隆村，整條台一線戰備跑道聚集上萬民眾頂著烈日一起手牽手，場面十分壯觀。圖／聯合報系資料照片
二二八手牽手護台灣最後一站屏東縣昌隆村，整條台一線戰備跑道聚集上萬民眾頂著烈日一起手牽手，場面十分壯觀。圖／聯合報系資料照片

PTT 集會遊行 凱道 運動

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