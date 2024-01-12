日本壽司郎、雷神情人節浪漫官宣 小編推文卻漏洞百出！暗藏玄機引話題

壽司郎曾被譽為「被壽司耽誤的甜點店」，以往情人節皆會推出期間限定的甜點商品，吸引大批粉絲前去朝聖。今年日本壽司郎也推陳出新，與雷神巧克力攜手在情人節前夕推出限定「本命與義理」巧克力商品，不僅如此，雙方小編你來我往、創意十足的行銷推文，更是引發日本網友熱烈討論。

FB社團「日本行銷最前線」日前轉發一則貼文，表示雷神巧克力的推特小編相當有才，將兩方合作宣傳文寫成一篇戀愛官宣文，本月10日公告至今已累積了超過850萬的瀏覽次數，話題性十足。

雷神巧克力發布的文章如下：

今天，雷神巧克力與交往的壽司郎進行了聯名活動，在雙方互相深入了解的過程中，我被壽司郎對甜點的熱情所吸引，在這份情意萌芽的時刻，我的世界開始圍繞著壽司郎旋轉。

雷神巧克力的鬆脆口感，建構出Black Thunder芭菲的獨特風味，也能在冰淇淋蛋糕棒中充分感受，我們將繼續追求這樣的美味。

對於一直給予我們不變支持的大家，希望務必品嚐這份美味，感謝大家一如既往的支持，今後也請繼續指教。

令和6年1月10日 雷神巧克力